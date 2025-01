Amb regust de clàssic

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Disney+ es prepara per al llançament de Tu amigo y vecino Spider-Man, la seva nova sèrie animada sobre l’icònic personatge, que arribarà a la plataforma el 29 de gener. Aquesta producció de Marvel Animation ofereix una visió fresca i alternativa dels primers dies de Peter Parker com a Spider-Man, en un univers on Norman Osborn assumeix el paper de mentor del jove heroi en lloc de Tony Stark.

La sèrie, inicialment anunciada amb el nom de Spider-Man: Freshman Year, ha estat rebatejada per emfatitzar l’enfocament en la vida quotidiana de Parker mentre equilibra les seves responsabilitats com a estudiant de secundària amb el seu nou rol com a superheroi. Amb una estètica d’animació que ret homenatge als còmics clàssics dels anys seixanta i una narrativa que aprofundeix en les relacions personals i els dilemes morals de Peter, la sèrie promet captivar tant els fans veterans com les noves generacions.

El primer tràiler, ja disponible, revela moments clau d’aquesta nova aventura. L’avanç comença amb els icònics acords del tema clàssic de Spider-Man, mentre veiem com Parker s’aixeca tard per anar a l’institut. No obstant això, un incident inesperat l’obliga a utilitzar un rudimentari vestit de Spider-Man per actuar.

El repartiment de veus és un dels punts forts de la ficció. Hudson Thames, qui ja va posar veu al protagonista principal a What If..?, torna a interpretar el personatge. L’acompanyen actors de renom com, per exemple, Colman Domingo en el paper de Norman Osborn, Kari Wahlgren prestant la veu a la tieta May, Hugh Dancy com a Otto Octavius i Charlie Cox, que repeteix el paper de Daredevil. La sèrie constarà de deu episodis, amb estrenes setmanals cada dilluns després del llançament inicial.