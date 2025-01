Taller de camí a l'Orient

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

LA PROPOSTA DEL DIA

TALLER DEL CAMÍ A L'ORIENT

Taller a càrrec de l’Escola d’Art. Hora: 17 h. Biblioteca comunal universitària. Sant Julià de Lòria.

ACTIVITATS

taller figura d’argila polimèrica - 30è saló de la infància i la joventut

L’argila polimèrica és molt divertida de treballar, ja que es poden fer tota mena de formes: animals, personatges, joies, plantes, i molt més! Hora: de 16 a 21 h. Centre esportiu del Pas de la Casa. Encamp.

ACTIVITATS INFANTILS

‘ENIGMA AL MUSEU' - JOC DE PISTES FAMILIAR

Sigues el més ràpid a resoldre els enigmes que t’hem preparat i guanya una bicicleta. Recomanat per a famílies amb infants de 6 a 12 anys. Bici Lab Andorra. Hora: de 10 a 18 h. Bici Lab Andorra - Museu de la bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella.

FESTES I TRADICIONS

‘ELS MINAIRONS’ - ESTELÀRIUM

Els ajudants dels Reis Mags arriben amb els seus sacs de joguines i la seva màgia per fer somiar els infants. Hora: de 16.30 a 18 h. Plaça de l’Església. La Massana.

Fotografies amb intel·ligència artificial - - Estelàrium

Diverteix-te amb les fotografies amb intel·ligència artificial. Hora: de 17 a 20 h. Plaça de l’Església. La Massana.

XOCOLATADA I FOOD TRUCKS! - ESTELÀRIUM

No hi podia faltar la xocolatada i les food trucks cada dia per reposar forces i escalfar-nos amb una bona tassa de xocolata calenta! Hora: 18 h. Plaça de l’Església. La Massana.

POBLET DE NADAL

De 17 a 21 h: Mercat de Nadal, espai Neret i pista de patinatge

17.30 h: Carol Caubet: El gegant egoista... i altres contes. Plaça del Poble.

18 h: actuació musical de Messin’ with the Keys

De 18.30 a 20.30 h: Entre núvols

19 h: sessió de DJ amb Pitt-L

Plaça del Poble. Andorra la Vella.