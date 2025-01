Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Has d'analitzar les limitacions físiques amb el teu desig de fer-ho tot. Corres el risc d'acabar esgotant-te i d'emmalaltir en acabar les teves tasques. Compte amb l'ajuda dels altres, si és possible, per a totes aquelles tasques que necessitis fer imperiosament. Definitivament hauries de deixar de banda tot el que pugui esperar. La teva salut ha de ser la primera cosa!

Taure

Avui, et pots adonar que una amistat és, en realitat, la teva ànima bessona. Han estat passant molt de temps junts, assistit a esdeveniments socials i han arribat a adonar-se de com esperen molt de la companyia mútua. El teu nou nivell d'afecte sembla obvi, però seria una bona idea expressar-ho amb paraules. Si no pots reunir prou valor per fer-ho, expressa els teus pensaments amb un regal.

Bessons

Avui la teva intuïció i fèrtil imaginació et poden proporcionar interessos professionals. Escriure, parlar o les arts escèniques poden estar involucrades. Si la vostra carrera professional implica la comunicació en qualsevol forma, espera captar l'interès de molta gent ara. Els canvis professionals positius estan propers, tot i que poden no ser evidents per a tu encara. Aquest no és el moment de preocupar-se pel futur. Ara com ara, deixa que la teva imaginació et guiï.

Cranc

Tens una naturalesa càlida i sensible i avui et pots sentir especialment en sintonia amb els sentiments dels altres. El romanç és molt present a la teva ment, igual que totes les coses sensuals. Si vols comprar roba, és probable que botigues cap als teixits intensos i de luxe. No dubteu a gaudir d'aquest costat apassionat que teniu. La teva parella probablement ho agrairà molt!

Lleó

Este puede ser un día complicado, ya que sientes la atracción de las demandas y los deseos conflictivos. Por un lado, sientes la obligación hacia tu carrera profesional y el cumplimiento de las exigencias de tu empleador. Por otro lado, tus seres queridos te extrañan y quisieran tenerte más cerca. No hay una respuesta fácil, aunque es posible que desees considerar la manera de delegar más trabajo para que puedas pasar más tiempo con tus seres queridos.

Verge

No sembla just que la càrrega de treball hagi augmentat aquests darrers dies. Tant se val que encara tinguis totes les teves tasques normals per fer, el teu cap espera que també finalitzis un nou pressupost i que escriguis una proposta? Compte amb l'ajuda dels altres, si pots. Si no pots, simplement fes-ho tan bé com puguis, sense sacrificar temps amb la teva família i éssers estimats. En darrera instància, això últim és més important.

Balança

Els teus darrers mesos han estat molt ocupats, treballant hores extres a l'oficina, així que surt amb amics a la nit. L'esforçar-se massa durant molt de temps poques vegades té un final feliç. Necessites prendre't algun temps de tranquil·litat, idealment amb algú especial. És probable que la teva parella et trobi a faltar i s'apunti a l'oportunitat de passar una vetllada íntima amb tu.

Escorpí

Potser avui et demanen que t'empassis el teu orgull i cedeixis davant la voluntat d'una altra persona. Això serà difícil de fer. Tracta de concentrar-te en bones raons per a l'obediència, i resol la teva frustració fent una passejada a pas lleugera. Espera rebre algunes bones notícies d'altra banda que us ajudaran a calmar-vos. Relaxa't amb un grup d'amics aquesta nit.

Sagitari

Si heu estat pensant en fer un viatge, aquest no és el dia per fer plans. Qualsevol cosa que aprenguis avui sobre els horaris de les aerolínies o hotels pot no reflectir la situació tal com és en realitat. Si esperes uns quants dies, les coses haurien d'anar molt més suaument. Si ja tens plans per anar-te'n, espera que es produeixin alguns retards. No permetis que això enfosqueixi el teu estat d'ànim! Decideix-te a divertir-te!

Capricornio

L'energia planetària en fa un bon dia per a la contemplació en lloc de l'acció. Si sents l'impuls de comprar, no ho facis. Pren-te temps per decidir. Si sents el mateix demà, vés-te'n. Si estàs enmig d'un conflicte a la feina, intenta no prendre partit. Digues-li a qualsevol que demani la teva opinió que necessites temps per pensar-hi. Considereu la possibilitat de programar una hora de meditació. La paraula avui és Zen!

Aquari

La passió i el romanç són a l'aire, així aprofita tot el que puguis aquest gran ambient! Tothom sembla que té un humor festiu. Et sents a prop dels altres i sents una profunda gratitud pels éssers estimats a la teva vida. Considera la possibilitat de sortir de la feina d'hora per anar a casa a arraulir-te a prop d'aquella persona especial. Assegureu-vos d'obrir-vos més quant a compartir els vostres sentiments avui.

Peixos

Podeu rebre una notícia inquietant d'un membre de la família avui. Podria fer-te trontollar per un moment, però quan dediquis temps a pensar-hi una mica més t'adonaràs que les coses no són tan preocupants com semblaven. Assegureu-vos de tenir totes les dades abans de prendre qualsevol decisió. Vols tenir la seguretat de fer allò que és correcte en aquesta situació.