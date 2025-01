Nova sèrie de ‘Dexter’

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Queda amb prou feines un mes perquè SkyShowtime estreni Dexter: Pecado original, la primera preqüela de l’univers de Dexter. I es tracta de la primera perquè no serà l’única, ja que segueix endavant el projecte de la segona que el mateix servei d’streaming va anunciar al febrer del 2023.

El canal nord-americà va revelar aleshores que estava explorant la possibilitat de fer un spin-off sobre Arthur Mitchell, més conegut com Trinity o l’assassí de la Trinitat, un dels antagonistes més cèlebres de la sèrie original. Doncs bé, després de gairebé dos anys sense novetats i que fins i tot es donés per segura la cancel·lació del projecte, Deadline ha informat ara que la preqüela continua en marxa i que la intenció d’estrenar-la continua intacta.

De fet, el mateix mitjà assegura que el showrunner de Dexter, Clyde Phillips, i un dels guionistes, Scott Reynolds, exerciran com a cocreadors i productors executius de la nova ficció, que portarà per títol Dexter: Trinity Killer. És més, Phillips assegura a la mateixa notícia que John Lithgow, l’actor que va donar vida a Trinity, “ha acceptat ser la veu del seu jo més jove, de la mateixa manera que Michael C. Hall ho està fent per a Pecado original”.

El showrunner de la sèrie afegeix que Trinity Killer ja està escrita completament, però que ara mateix la sèrie “es troba en un segon pla” i que el rodatge haurà d’esperar. Bàsicament, perquè primer va el de Resurrection, la nova seqüela de Dexter, que arrencarà aquest mateix mes amb vista que la sèrie vegi la llum el juny vinent.

El més lògic seria que Trinity Killer es rodés a continuació, tot i que, segons Deadline, és probable que Showtime no prengui cap decisió definitiva fins que no valori primer el rendiment de Pecado original.