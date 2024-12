Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Una visita llargament esperada d'un amic proper o una persona estimada pot haver de ser posposada. Això podria ser força descoratjador. Pots témer que l'ajornament impliqui que la visita mai no es produirà, però aquest no és el cas. El teu amic probablement ha trobat alguns problemes que necessitaven atenció. Tingues paciència i aguanta. Tot hauria de sortir com vols, encara que una mica més tard!

Taure

Els assumptes laborals poden ser deixats en suspens avui, ja que les comunicacions importants que esperes no arribaran a temps. A mesura que vulguis concloure els assumptes en qüestió, podries tornar-te a la bogeria i la frustració. Eviteu-ho. Troba alguna cosa a fer mentre esperes i el temps passarà més ràpid. Pots fer alguna cosa a part. La teva principal preocupació es resoldrà, però no quan havies esperat. Tingues paciència!

Bessons

Un jove col·lega podria deixar el seu lloc de treball en circumstàncies estranyes i això podria ser una sorpresa per a tu. És possible que t'emportessis molt bé amb aquesta persona i et preguntis sobre la veritat darrere de la sortida. Les xafarderies poden sorgir, però no els paris atenció. El més probable és que es tracti d'un problema de salut, però ningú, ni tan sols el teu col·lega, sent comoditat per parlar-ne.

Cranc

Aquest no és el dia per ocupar-se de la paperassa, sobretot si té a veure amb diners. Els teus processos mentals són més lents del que és habitual, i pots adonar-te que et distreus amb facilitat. El teu estat d'ànim tampoc no estarà gaire bé, per la qual cosa podria ser una bona idea esperar uns dies abans d'abordar aquest tipus de tasques. Si la feina és urgent, demana ajuda. Seràs capaç d'enfocar-te més si ho fas.

Lleó

És probable que la comunicació amb socis avui sigui entre pobre i inexistent. Aquest no és el moment d'entrar en negociacions contractuals o altres discussions que podrien afectar el futur d'una manera important. L'estat d'ànim predominant és trist, així que el que decideixis avui serà un dia que tendeixi a reflectir aquest estat d'ànim. Potser seria millor esperar uns quants dies fins que tothom tingui un estat d'ànim més positiu. Tingues paciència!

Verge

Qualsevol que sigui la feina que facis avui podria anar més a poc a poc del que és habitual, ja que tindràs tendència a distreure't una mica. Potser et preocupes pel passat, especialment per sentiments i esdeveniments que vas pensar que havies oblidat feia temps que afecten el teu estat dànim de diverses maneres. Aquest podria ser un bon dia per concentrar-te en tasques rutinàries que puguis fer de manera automàtica si és possible. D'aquesta manera, la teva productivitat serà tan alta com sempre.

Balança

Pot haver-hi errors o problemes de comunicació a les trucades telefòniques i correus electrònics entre tu i els teus amics. Una mica de paciència serà necessària en intentar comunicar-se amb qualsevol persona en aquest moment, sobretot si es tracta de tecnologia moderna. Si un assumpte és urgent, el millor seria fer-ho a l'antiga i anar a veure la persona en qüestió. Aquesta és la millor manera de comunicar-se amb qualsevol persona en aquests moments.

Escorpí

Els retards i les frustracions podrien perseguir-te durant tot el dia, especialment en relació amb les comunicacions. Un jove visitant a qui esperes a casa avui es podria endarrerir d'alguna manera, i potser no és capaç de trucar i comunicar-t'ho. No perdis temps preocupant-te. Probablement està bé i finalment es presentarà. Probablement la culpa sigui del trànsit congestionat i d'altres molèsties imprevistes. Tingues paciència.

Sagitari

Si heu estat pensant en fer un viatge, aquest no és el dia per fer plans. Qualsevol cosa que aprenguis avui sobre els horaris de les aerolínies o hotels pot no reflectir la situació tal com és en realitat. Si esperes uns quants dies, les coses haurien d'anar molt més suaument. Si ja tens plans per anar-te'n, espera que es produeixin alguns retards. No permetis que això enfosqueixi el teu estat d'ànim! Decideix-te a divertir-te!

Capricornio

Una carta o trucada telefònica pel que fa als diners que pots estar esperant pot no arribar avui encara. Això podria posar-te en estat de pànic, i fer que vulguis trucar als responsables per veure què està passant. No et sorprenguis si acabes jugant a fet i amagar per telèfon. Aquest simplement no és un bon dia per a qualsevol mena de comunicació. La teva trucada arribarà. Espera un o dos dies més.

Aquari

Una invitació a un esdeveniment social podria arribar avui, i probablement no voldràs anar-hi. Les persones involucrades poden no tenir res en comú amb tu, i probablement sentiràs que lesdeveniment serà tediós i avorrit. No obstant això, hi pot haver factors professionals involucrats que et farien fer pensar que, de totes maneres, has d'anar. Com és d'urgent el negoci? Com són importants els contactes? Hi pensa abans d'acceptar o rebutjar la invitació.

Peixos

Et sents una mica malament? És possible que hagis estat esforçant-te massa. El consell obvi seria reduir la velocitat del teu ritme, però pots sentir que no és possible ara. Descansa el més que puguis i assegura't de menjar bé. Demana ajuda si la necessites perquè hi ha feina urgent per fer. D'aquesta manera serà fet ràpidament, fins i tot encara que el teu nivell d'energia estigui per terra.