Les sèries de 2025 (i III)

Finalitzem el recorregut per les principals estrenes del 2025 amb una menció especial per a la comèdia romàntica A muerte, protagonitzada per Verónica Echegui i Joan Amargós, i dirigida per Dani de la Orden. La sèrie, que arribarà a Apple TV+ el 5 de febrer per després fer el salt a les finestres d’exhibició d’Atresmedia –productora de la ficció–, relata una història de retrobaments, amistat i amor enmig d’una tragèdia, en què la vida i la mort es troben separades per un fil molt fi: la protagonista està embarassada, mentre que a un vell conegut amb qui acaba de trobar-se després de molts anys li acaben de diagnosticar un càncer de cor.

Mentrestant, Punto Nemo, amb Óscar Jaenada, Maxi Iglesias, Alba Flores o Najwa Nimri al repartiment, proposa una trama de misteri, perill i rerefons ambiental al lloc geogràfic que dona nom a la sèrie: el punt més allunyat de qualsevol terra ferma situat en ple oceà Pacífic. La producció es podrà veure a Amazon Prime Video.

Les grans plataformes tampoc no s’obliden dels petits (i no tan petits), i han preparat un 2025 ple de sorpreses i grans estrenes. Disney+ arriba amb una nova temporada de l’èxit literari infantil Pesadillas, amb l’última entrega de Desaparición, protagonitzada per David Schwimmer.

En clau de superherois, les sèries d’animació Tu amigo y vecino Spider-Man i Los ojos de Wakanda, faran les delícies dels amants de l’univers Marvel, que tampoc no s’hauran de perdre les aventures de Daredevil: Born Again, una ficció d’un to ja més adult.

Per la seva banda, Pixar ens portarà a final de febrer En la victoria o en la derrota. Es tracta d’una sèrie animada en què es narra el procés de preparació de la final d’un campionat de softbol a través de la mirada de vuit personatges principals. A través seu es mostraran situacions o sentiments com la inseguretat, la sobreprotecció, l’esforç o l’amor.