Aries

Podries sentir el cant de sirena de les ciències ocultes, com ara l'alquímia, la frenologia i l'astrologia. T'agrada pensar en tu com algú pragmàtic i realista, però avui podries trobar els anomenats camps de coneixement poc realistes irresistibles. També tens un do especial per a ells en aquests moments. Llegeix sobre el tema i intenta-ho. Potser et sorprendrà el que descobreixis.

Taure

Una activitat de grup pot fer discussions sobre famosos misteris sense resoldre. Jack l'Esbudellador, la Dalia Negra, la veritat sobre O.J. Simpson i altres problemes intrigants podrien captar l'interès de tots els presents i donar lloc a alguns debats animats sobre solucions possibles. És possible que vulguis prendre notes mentals de les idees que a tothom se'ls acudeixen. Cada solució possible podria dir molt sobre la persona que la proposa!

Bessons

És possible que tinguis plans per reunir-te amb amics, i probablement estiguis desitjant que arribi aquest moment. Tot i això, els retards podrien suposar un obstacle, encara que no és probable que deixis que t'aturin. La teva concentració i perseverança són més altes del normal, així que no és probable que hagis de renunciar a res del que comencis avui. Per tant, aquest és un bon dia per començar o continuar amb projectes que signifiquin molt per a tu.

Cranc

Esdeveniments espirituals podrien donar lloc a una experiència de sanació molt poderosa. Reprimits traumes passats podrien sortir a la superfície i ser processats i alliberats. Això podria fer que sentis força atordiment, ja que aquesta purga podria obrir una bretxa a la teva ment siquica. No us preocupeu, amb el temps s'omplirà de nous coneixements i punts de vista en lloc d'escombraries psíquiques. Ara com ara, pren una passejada. T'aclarirà el cap i t'ajudarà a fer-hi front a tot.

Lleó

T'agraden les històries de detectius? Si és així, les pots trobar útils avui ja que interpretes el paper de Sherlock Holmes. Un objecte que falta, problema intel·lectual o algun tipus de misteri podria fer que tinguis curiositat per cercar la veritat. Aquesta és una bona manera dentrenar la teva capacitat dobservació, encara que la intuïció probablement jugarà un paper important en el seu èxit. Ves per això, i diverteix-te!

Verge

Un soci professional o una parella romàntica avui pot tenir preocupació per algun assumpte molt seriós, i no és probable que el comparteixi amb tu. Demanar parlar d'això no funcionarà, per la qual cosa probablement acabaràs depenent de la teva intuïció. Aquesta persona probablement està preocupada per la salut d'un membre de la família, que pot necessitar cirurgia. No et sentis malament. Voldrà parlar quan sigui el moment adequat. Tingues paciència!

Balança

Potser necessiteu atendre una paperassa bastant extensa i molesta. Probablement requerirà de tota la teva atenció, per la qual cosa si pots, ocupa't d'això a primera hora del matí, quan tinguis la ment clar. Podria ser un contracte, una pòlissa d'assegurança o una altra cosa plena d'argot incoherent. No tinguis por de preguntar-li a algú familiaritzat perquè t'expliqui aquest llenguatge.

Escorpí

Un article fascinant que llegeixis al diari podria inspirar-te a intentar crear una història de misteri. Avui la teva ment s'adapta perfectament a elaborar girs de la trama i personatges interessants però complexos. Podries explicar la història als nens, o fins i tot podries decidir convertir-la en una novel·la. Anota les teves idees i revisa-les de nou demà. Si vols continuar, llavors endavant!

Sagitari

Un objecte important perdut, potser un paper d'alguna mena, podria requerir l'atenció de tota la família. Això pot resultar frustrant al principi, perquè sabràs que ha d'estar en algun lloc de la casa, però no el pots trobar enlloc! L'article pot aparèixer així que deixis de buscar-lo, en un lloc on mai haguessis imaginat! Suggeriment: Està probablement amagat entre altres objectes.

Capricornio

Algú o alguna cosa ha desaparegut. Les xafarderies es podrien estendre com la pólvora perquè tothom s'imagina el pitjor. Escoltar rumors probablement no apel·li al teu sentit de la justícia; això no obstant, també et preguntaràs què ha passat. Els teus companys probablement experimentaran una barreja d'alleujament i decepció quan aparegui aquesta persona o cosa. Misteri resolt!

Aquari

Podries tenir una mica de paperassa a fer avui, cosa que podria marcar una gran diferència en el teu futur financer. Podria ser un contracte, acord o conveni d'algun tipus. Sigui el que sigui, potser haureu de buscar una mica d'ajuda abans de dur-ho a terme. El llenguatge utilitzat pot ser difícil d'entendre, i algunes de les clàusules no us semblen apropiades. Això pot ser frustrant, però és important fer-ho avui.

Peixos

El estudio de la psicología puede resultar especialmente atractivo hoy. Algunos nuevos descubrimientos de los que puedes haber oído hablar en los medios de comunicación podrían haber despertado tu interés y podrían impulsarte a ir a la biblioteca a buscar libros sobre el tema. Este es un buen momento para perseguir esto. Tu mente está en el lugar adecuado para entenderlo, y podría arrojar mucha luz sobre los que te rodean, ¡incluyéndote a ti!