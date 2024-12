Les sèries de 2025 (II)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Entre les estrenes de 2025 tampoc podia faltar l’univers Star Wars, que torna per la porta gran per continuar explorant, a la segona temporada d’Andor, els moments previs a l’inici de Rogue One. Diego Luna seguirà treballant per unificar els rebels contra l’imperi en la nova entrega, que veurà la llum a la segona meitat de l’any.

Les segones temporades de Beef i Separación, la tercera de The White Lotus o la quarta de The Witcher (amb la novetat de Liam Hemsworth en el paper protagonista en lloc de Henry Cavill), també marcaran un any en què la producció espanyola La Caza arriba també a la quarta tanda de capítols, aquesta vegada amb els boscos d’Irati, a Navarra, com a escenari del thriller.

Els fogons capitanejats per Jeremy Allen White, en el paper de Carmy i Ayo Edebiri, com a Sydney, tornaran a cuinar a foc lent i amb suor la continuació de The Bear, una de les sèries més premiades de la història de la ficció televisiva. La quarta temporada, encara sense data concreta d’estrena, segur que no deixarà ningú indiferent.

Menció a part mereix El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante, la nova i esperada ficció de l’univers Juego de Tronos, que en aquesta ocasió comptarà amb una trama que s’espera que estigui més allunyada del costat més bèl·lic i salvatge de les seves predecessores.

I per als amants de la història, el mes de febrer Javier Gutiérrez i Leonor Watling protagonitzaran a Movistar Plus+ La vida breve, una sèrie sobre el breu govern, matrimoni i vida del rei Lluís I. El regnat més efímer de la història d’Espanya (només 229 dies) promet bones dosis d’humor i moltes conspiracions de palau.