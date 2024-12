Les sèries de 2025 (I)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Si el 2024 ha deixat alguns moments televisius especialment memorables, l’any que és a punt de començar promet fer un pas endavant. Tornen les més grans –Stranger Things, Miércoles, The Bear, Andor o The Last of Us–, i arriben novetats molt prometedores com Alien: Planeta Tierra, Punto Nemo, La vida breve, o el nou spin-off de Juegos de Tronos, El caballero de los Siete Reinos.

D’aquesta manera, les principals plataformes han mantingut l’aposta per donar continuïtat a les grans sèries d’èxit sense deixar de banda propostes interessants i continguts sorgits de grans franquícies del cinema i la literatura. Així, arribaran It: Bienvenidos a Derry, preqüela de la terrorífica novel·la de Stephen King, o la ja citada Alien: Planeta Tierra, de Noah Hawley, creador d’èxits com Fargo. La història ens transportarà dos anys abans del clàssic de Ridley Scott.

Per la seva banda, l’argentina El Eternauta, amb Ricardo Darín, mostrarà el món apocalíptic i glaçat de la icònica novel·la gràfica homònima d’Héctor Germán Oesterheld. I Robert De Niro encarnarà a Día Cero un expresident dels EUA que busca la veritat sobre un devastador ciberatac. La proposta arribarà a Netflix el 20 de febrer.

L’actriu Jenna Ortega, que ha causat sensació amb Miércoles, una de les sèries més vistes de la història de Netflix, torna ara amb una segona temporada. Mentrestant, la colla d’amics de Hawkins continua creixent i la seva lluita contra l’univers paral·lel de Stranger Things arribarà al final amb una cinquena entrega en la qual s’esperen moltes sorpreses per als milions de fans de la història.

A més, la guitarra de Gustavo Santaolalla tornarà a acompanyar el terrorífic viatge d’Ellie i Joel per uns Estats Units devastats en la segona temporada de The Last of Us, que es preveu que recreï de nou a la perfecció l’univers claustrofòbic d’un dels videojocs més aclamats.