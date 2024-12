'Experiència sensocial 'Univers''

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

LA PROPOSTA DEL DIA

‘EXPERÈNCIA SENSORIAL ‘UNIVERS’-30È SALÓ DE LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT D’ANDORRA’

Univers, d’Engruna Teatre, és una experiència sensorial per a la primera infància plena de poesia visual, música en directe i moviment. Hora: a les 17 h i a les 18.30 h. Sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural. Encamp.

MÚSICA

‘CONCERT DEL GRUP CALIU’

Gaudeix d’una vetllada especial amb el grup Caliu, format per Manuel Fernández i Roser Puigbò, dos amics units per la passió per la música. Aquest projecte íntim i acústic ofereix un ambient càlid i proper. Hora: 18 h. Auditori del Palau de Gel d’Andorra. Canillo.

FIRES

‘EL POBLE DE NADAL’

12 a 19 h Mercat de Nadal, Espai Neret i Pista de patinatge. Plaça del Poble. 12.30 a 14 h Entre núvols, experiència de realitat virtual. Un viatge immersiu pel cel d’Andorra la Vella. El Talleret dels Menairons. Plaça del Poble. 13.30 h Sessió DJ amb DJ Tite a l’espai Neret. Plaça del Poble. 17 h Actuació musical de Old School a l’espai Neret. Plaça del Poble. 18 h Sessió DJ amb Patricia Mantovani a l’espai Neret. Plaça del Poble. 18 h Carol Caubet, narradora d’històries: El tresor de la lluna... i altres contes.

FESTES

‘COMMEMORACIÓ 25 ANYS SANT JAUME DELS CORTALS’

Presentació de la reedició dels goigs i visionat de l’audiovisual dels 25 anys. Missa solemne. Hora: 12 h. Església de Sant Jaume dels Cortals d’Encamp. Encamp.

TALLERS

‘FLIPBOOK’- 30È SALÓ DE LA INFÀNCIA I JOVENTUT’

Crea la teva pròpia minipel·lícula amb només unes quantes imatges. Horari: de les 16 h a les 21 h. Complex Esportiu i Sociocultural. Encamp.

‘TALLER PERSONALITZA EL TEU ART TOY-30È SALÓ DE LA INFÀNCIA I JOVENTUT’

Els Art Toys són figures col·leccionables. Horari: de les 16 h a les 21 h. Complex Esportiu i Sociocultural. Encamp.