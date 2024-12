Movistar exclou AMC

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Movistar Plus+ deixarà d’incloure els canals d’AMC Networks a la seva graella a partir de l’1 de gener, posant fi a una llarga col·laboració entre l’operadora i el grup audiovisual. Aquesta decisió suposa la desaparició d’un total de 14 canals temàtics que, amb el temps, han consolidat una audiència fidel gràcies a una oferta diversificada i especialitzada en cinema, sèries, documentals, cuina i estil de vida. La ruptura de les negociacions per renovar l’acord de distribució ha estat determinant perquè Movistar hagi optat per excloure aquests canals de la seva oferta.

Les cadenes afectades inclouen noms de referència, com ara AMC, Canal Hollywood, Sundance TV, AMC Break, AMC Crime, Dark, XTRM i Somos. A més, desapareixeran canals de temàtica documental com Historia i Odisea, així com d’altres de temàtiques més específiques com Canal Cocina, Canal Decasa, ¡Buenviaje! i Enfamilia.

Des d’AMC Networks s’han mostrat sorpresos i decebuts davant aquesta decisió, ja que consideren que els seus canals continuen tenint una audiència sòlida i un valor diferencial dins del panorama televisiu de pagament. Tot i això, l’empresa ha assegurat que els seus continguts no desapareixeran del tot per als espectadors. En aquest sentit, i entre altres opcions disponibles, els clients podran seguir accedint als continguts d’AMC mitjançant la subscripció a AMC Selekt, disponible a Amazon Prime Video per 3,99 euros al mes.

Movistar Plus+ ha justificat la decisió en el context d’una reestructuració global de la seva graella televisiva, en què s’estan buscant nous acords i continguts que responguin a les demandes de l’audiència. La plataforma està treballant en nous canals propis i aliances amb altres distribuïdores per omplir el buit que deixarà la desaparició d’AMC. De moment, ja s’ha confirmat la incorporació de quatre canals temàtics de la BBC.