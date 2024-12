De sèrie a pel·lícula

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Netflix ha donat per finalitzada la gravació de la pel·lícula de Peaky Blinders després de gairebé tres mesos de feina. Una nova fotografia del set de rodatge, amb Cillian Murphy i Barry Keoghan, ha servit per anunciar el final de la producció, que passarà ara a la sala de muntatge. A manca de confirmació oficial, es preveu que la cinta arribi a la plataforma en algun moment del 2025.

“És com si encara no hagués acabat del tot amb Tommy Shelby”, ha afirmat Murphy. “És molt gratificant col·laborar de nou amb Steven Knight i Tom Harper. Aquesta va pels fans”, ha agregat l’intèrpret sobre aquest nou lliurament de la saga criminal en forma de llargmetratge.

“El país està en guerra i, consegüentment, també ho estaran els nostres Peaky Blinders”, ha avançat Steven Knight, creador de la ficció, que també ha deixat caure algunes idees per continuar amb la franquícia. D’acord amb una entrevista concedida a Paris Match, té intenció d’enfocar-se “en la nova generació de Peaky Blinders, amb una sèrie que transcorrerà després de la Segona Guerra Mundial. I després, qui ho sap?”.

De moment, però, la realitat passa per aquest film dirigit per Tom Harper, que coneix bé la sèrie. “Hi ha una sensació genial d’expectativa i emoció entre el nostre equip tècnic i el repartiment”, ha afirmat el director.

Pel que fa a aquest elenc, la producció s’ha assegurat una potent llista de noms. Al costat de Murphy i de l’esmentat Keoghan, també figuren Tim Roth, Rebecca Ferguson, Stephen Graham, Sophie Rundle i Ned Dennehy, entre altres. Tot i que no hi ha títol oficial, la dissenyadora de maquillatge Nadia Stacey ha compartit una imatge conceptual a Instagram on pot llegir-se The Immortal Man al costat del ja conegut epígraf Peaky Blinders.