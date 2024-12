Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Pots sentir una mica de confusió en relació amb l'estat d'ànim del dia, cosa que afavoreix una acció ràpida i un acostament esporàdic a les coses. És molt probable que aquest enfocament no estigui exactament en consonància amb el protocol metòdic habitual.

Taure

Senti't lliure avui de combinar els teus pantalons a quadres amb la teva camisa de casimir. Afegeix un calçat esportiu cridaner i una jaqueta de ratlles. Deixa que la bestiola rara que portes dins surti a la llum! Aquest és un dia fabulós per a tu, i t'has de sentir lliure per expressar-te obertament i en veu alta davant del món.

Bessons

La realització d'un objectiu a llarg termini et podria fer sentir entusiasta, amb energia i feliç. També és probable que miris cap al futur, formulant idees per a altres projectes i discutint-los amb amics. Les activitats de grup podrien beneficiar-te en aquest moment i posar-te en contacte amb gent nova que possiblement podria arribar a ser propera a tu.

Cranc

L'energia del dia és elèctrica, i et podries trobar saltant d'una tasca a una altra i de persona a persona. Les coses tendeixen a passar quan menys ho esperem, així que prepara't per a les sorpreses. Hi ha un element d'enginy en el dia que et pot inspirar a ser algú molt més gran del que mai vas pensar que podries ser.

Lleó

Pots sentir com si el teu cor estigués jugant amb tu. Potser t'enfrontes a una força que fa que dubtis de tu mateix/a d'alguna manera. No us deixeu enganyar per paraules desagradables i en veu alta. Busca el veritable significat darrere de les paraules. Trobaràs que la majoria de la teva força és interna.

Verge

Avui t'arribarà una gran quantitat de comunicació inesperada, però vés amb compte amb les persones de la teva confiança. Hi ha un element de fantasia que cal tenir en compte. Això podria causar alguns inconvenients si ho acceptes tot per la seva aparença. Assegureu-vos de verificar les vostres fonts almenys dues vegades abans de continuar.

Balança

És possible que les persones no siguin necessàriament gaire comprensives amb els teus sentiments avui. És molt possible que siguin més sensibles als fets ia la informació que no pas a les emocions. Podria ser que necessitis ajuda per poder accedir a una persona amb qui estàs intentant comunicar-te.

Escorpí

Pots sentir-te com si la gent s'hagués tornat contra tu avui i que de cop i volta hagin perdut interès en el que has de dir. Potser això és un reflex de la teva pròpia incapacitat per escoltar de debò una altra persona.

Sagitari

Deixa que les teves emocions juguin amb la teva imaginació avui, i no dubtis a discutir obertament les teves troballes amb els altres. No us deixeu atrapar per un estat d'ànim tan racional que us negueu a reconèixer qualsevol altra manera de veure la situació actual. Guarda el teu costat analític per tal de revelar una perspectiva més abstracta i intuïtiva.

Capricornio

Confia que disposes de totes les dades que necessites avui. T'has de sentir molt bé emocionalment. Utilitza aquesta confiança que tens per fer grans progressos en allò que vols aconseguir. Diverteix-te deixant que la teva ment estigui en un món de fantasia on puguis explorar les teves tendències imaginatives.

Aquari

Pots trobar-te que emocionalment et desafia una gran força que exigeix la teva atenció. El teu excés de consciència davant de cada situació pot ser perjudicial. Potser només has de baixar el to i relaxar-te. Gaudiu en lloc de qüestionar l'energia procliu a la diversió d'avui.

Peixos

Tens l'oportunitat de fer una mica d'autosanació intensa avui, així que comunica't més directament amb el teu nucli sense les distraccions d'altres persones. Fes el que puguis per afinar els assumptes interns que requereixin la teva atenció. És essencial que aprenguis com tractar aquests temes per tu en lloc de dependre daltres persones.