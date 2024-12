Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Dimarts, 24

FESTES I TRADICIONS

ARRIBADA DEL PARE NOEL

Andorra la Vella: 18 h: arribada a la plaça del Poble (hora aproximada).

Escaldes-Engordany: 17 h: desfilada fins a la plaça Coprínceps.

Encamp: 18 h: Casa Cristo. Pas de la Casa: 18.30 h. Sala de festes.

Canillo: 18 h: Palau de Gel d’Andorra.

MISSA DEL GALL

L’ofici religiós, que commemora el naixement de Jesús de Natzaret.

Sant Julià de Lòria: 24 h. Església de Sant Julià i Sant Germà.

Encamp: 24 h a l’església de Santa Eulàlia i a les 19.30 h a l’església del Pas de la Casa.

Andorra la Vella: 24 h. Església de Sant Esteve.

ACTIVITATS INFANTILS

D’11 a 14 i de 16 a 19 h: el Poblet, cursa de cavalls, jocs gegants.

De 16 a 18 h: taller El meu floquet de neu, amb l’Escola d’Art.

Plaça de la Germandat. Sant Julià de Lòria.

ACTIVITATS INFANTLS

‘LA FADA I L’ANY NOU A ANDORRA’

Contacontes La fada i l’any nou a Andorra. Adaptació del conte d’Emille Pouisson La fada i l’any nou.

FESTES I TRADICIONS

‘JOC DE PISTES FAMILIAR. ON ÉS?’

Un joc de pistes emocionant per a tota la família, on petits i grans hauran de resoldre pistes per trobar aquest element misteriós. Hora: 18 h. Plaça Carlemany. Canillo.

Dijous, 26

FESTES I TRADICIONS

TIÓ DE NADAL ‘UN NADAL AMB GANES DE GRESCA’

La companyia Rikus ha preparat un concert amb música en directe i un tió gegant, per cantar les nadales pròpies i també les típiques de les festes nadalenques. Hora: 11.30 h. Plaça de la Germandat. Sant Julià de Lòria.

POBLET DE NADAL

De 17 a 21 h: Mercat de Nadal, espai Neret i pista de patinatge.

17.30 a 20 h: El petit parc de Nadal. Espectacle infantil.

18 h: actuació d’Ishtar Ruiz.

19 h: sessió de DJ amb Ricky Vuelcom i David Amat.

20.30 h: espectacle del passeig de les Fonts de la Rotonda.