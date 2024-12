Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

FESTES I TRADICIONS

ENTREGA DE CARTES AL PARE NOEL

Porteu les cartes plenes de desitjos i somnis nadalencs. El Pare Noel us estarà esperant amb un gran somriure per rebre tots els missatges. Museu Etnogràfic Casa Cristo. Encamp.

TEATRE I DANSA

WORKSHOP JAZZ MUSICAL AMB NÚRIA TORRENTALLÉ

Descobreix l’essència del teatre musical a través de la dansa. Hora: de 10 a 11.30 h de 8 a 12 anys i de 12 a 13.30 h per a més de 13 anys. Escola Líquid Dansa. Escaldes-Engordany.

WORKSHOP COMERCIAL DANCE AMB ARI LOAN

El comercial Dance amb Ari Loan et donarà l’energia i estil per brillar en qualsevol escenari. Hora: de 16 a 17.30 de 8 a 12 anys i de 18 a 19.30 per a més de 13 anys. Escola Líquid Dansa. Escaldes-Engordany.

EXPOSICIONS

‘GRAVATS QUE REINTERPRETEN LES PINTURES DE SANTA COLOMA’

Petita mostra, a la recepció de l’Espai Columba, de l’obra de Mar Garcia Olmo, formada per gravats que reinterpreten les pintures de Santa Coloma. Espai Columba. Andorra la Vella. Fins al 31 de desembre.

‘L’ART DE JOSEP MARIA MIRALLES’

Veureu les obres originals del pintor català. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 7 de gener del 2025.

‘SELVES I BOSCOS’

Vernissatge de l’exposició, celebració del 21è aniversari de la galeria i sorteig d’obres d’art. Hora: 19 h. Art al Set Galeria. Escaldes-Engordany. Fins al 9 de gener.

‘TERRA’

L’exposició TERRA proposa al visitant conèixer la breu, però meteòrica, història de la mountain bike, que ha passat de ser un fenomen marginal a esdevenir una de les tipologies de bicicleta més comunes. Bici Lab Andorra - Museu de la Bicicleta. Andorra la Vella. Fins a l’11 de gener.

‘BRUJAS’

Exposició d’obres fotogràfiques que aborden el tema de les bruixes a l’entorn pirinenc i el seu impacte sanatori. Ambaixada d’Espanya. Andorra la Vella. Fins al 15 de gener.