‘Silo’: final anunciat

Apple TV+ ha confirmat que Silo, la sèrie de ciència-ficció basada en la trilogia de novel·les distòpiques de Hugh Howey, s’acomiadarà amb una quarta i última temporada. Després de l’estrena del segon lliurament, que ja es pot gaudir amb un episodi setmanal fins al 17 de gener de 2025, la plataforma ha anunciat que les temporades tres i quatre completaran el fascinant viatge dels últims 10.000 habitants de la Terra.

La sèrie, protagonitzada i produïda per Rebecca Ferguson, s’ha consolidat com una de les grans apostes del gènere i ha seduït tant la crítica com el públic. “Adaptar les èpiques novel·les de Howey ha estat una experiència gratificant, i estem encantats de concloure aquesta història amb quatre temporades”, ha explicat Graham Yost, showrunner i productor executiu de la ficció. “Volem oferir als fans una conclusió satisfactòria que tanqui els misteris i preguntes que envolten els murs d’aquestes sitges”, afegia el creatiu.

Ferguson, que interpreta l’enginyera Juliette i és també productora executiva, ha mostrat el seu entusiasme amb la decisió, ja que Silo és un dels grans èxits de la seva carrera. “Estic immensament orgullosa del que hem creat. Des del principi, el nostre objectiu ha estat relatar tota la història dels llibres, i estic feliç que l’audiència global hagi abraçat la sèrie. No puc esperar per explorar aquestes dues últimes temporades, que tancaran de forma brillant aquesta distopia”, ha agregat.

Des del seu debut el passat 15 de novembre, la segona temporada de la sèrie ha rebut elogis per l’“atmosfera increïble”, els “personatges complexos” i les interpretacions del repartiment, entre el qual destaca la incorporació de Steve Zahn. La crítica ha catalogat la producció com “una de les millors de ciència-ficció de l’actualitat” i n’ha lloat la capacitat per equilibrar misteri, tensió i profunditat emocional.