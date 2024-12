Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

La teva energia física és gran i la teva ambició encara més. És probable que vulguis dedicar la teva ment a nous projectes que puguin promoure la teva situació socioeconòmica. Pots passar molt de temps avui recopilant gran quantitat d'informació per enviar-la, fent el que calgui per assolir els teus objectius.

Taure

Habilitats pràctiques que no sabies que posseïes, de sobte poden aparèixer avui. Podries estar treballant calladament en un projecte d'algun tipus, potser per guanyar una mica de diners extra o per a la recaptació de fons per a una bona causa. La teva intuïció està funcionant a un alt nivell, així que no et sorprenguis si sintonitzes amb els pensaments dels altres. La teva imaginació i inspiració també són a ple rendiment. Fes-ne ús!

Bessons

Esforça't per arribar a una massa d'aigua avui. Ja sigui el mar, un riu o un llac, el sentit de l'expansió i el confort que hi trobareu serà molt curatiu. Has de saber que tu ets qui té més capacitat per sanar-se si mateix i que també tens l'increïble poder de compartir aquest do amb els altres. Augmenta la teva energia curativa mitjançant el contacte amb un entorn natural.

Cranc

Avui els assumptes laborals estan a l'avantguarda de les preocupacions. De sobte poden aparèixer oportunitats per avançar de les que no estaves al corrent ahir, i hauràs de prendre decisions ràpides i anar pel que vols immediatament. No et sorprenguis si algú que gairebé havies oblidat avui és de gran ajuda. La presència de persones estimades per a tu serà

Lleó

Podria sorgir un viatge que possiblement estigui relacionat amb negocis. Un amic o col·lega et pot acompanyar. Espera allò inesperat pel que fa a la teva carrera professional. Esdeveniments inusuals poden obrir noves portes perquè puguis perseguir objectius diferents. És possible que vulguis fer un curs d'algun tipus, per plaer o per ampliar els teus coneixements.

Verge

Si heu estat pensant en provar algunes inversions noves o començar un nou pla d'estalvi, aquest és el dia apropiat per fer-ho. Tens molt més enfocament mental de l'habitual. Les persones al teu voltant poden tenir idees que cal considerar. Pots experimentar algunes idees intuïtives, així que fes cas al teu instint.

Balança

Les associacions, possiblement relacionades amb negocis, són a l'ordre del dia. Podries trobar-te en discussions que tenen a veure amb aquestes associacions, així com contractes i altres documents. També pots reservar un temps durant el qual et pots concentrar en una relació romàntica, una nova o una actual que està canviant i creixent.

Escorpí

Tràmits pel que fa a les finances, possiblement relacionats amb la teva feina, et poden portar molt de temps avui. Has de sentir-te especialment fort, amb confiança i a to, així que si has estat pensant a buscar una nova feina, aquest és el dia per revisar els anuncis.

Sagitari

Un projecte creatiu, potser un amb què podries guanyar una mica de diners, bé podria ser el principal focus de la teva atenció avui. Potser heu estat escrivint una mica o teniu la intenció d'ensenyar una classe. És possible que vulguis pensar-ho una mica, si no ho has fet ja. La teva energia física i mental és gran.

Capricornio

Si et fixes bé avui, tens propensió a notar aspectes de les persones que mai no has notat abans. Podria haver-hi un frenesí d'activitat que t'atrapa a la xarxa i et porta lluny. Recorre a altres persones a la recerca d'orientació a mesura que avances. Quan demanis ajuda, la rebràs. Alhora, aprendràs molt sobre les persones que acaben ajudant-te.

Aquari

Una gran quantitat de paperassa que implica nous plans per als teus interessos professionals pot necessitar atenció immediata. Fer-ho correctament probablement requerirà una gran quantitat d'enginy de la teva part, però ho aconseguiràs.

Peixos

Una nova oportunitat professional es pot presentar. Probablement no vulguis comprometre't a una participació permanent, però és possible que l'assumeixis temporalment pel simple fet dels diners.