Confiança en ‘Dune’

HBO ha confirmat la renovació de Dune: La profecía per a una altra temporada, ampliant així la saga més enllà de les adaptacions cinematogràfiques de Denis Villeneuve. La sèrie, estrenada fa un mes, està ambientada 10.000 anys abans dels esdeveniments dels films, i se centra en les germanes Valya i Tula Harkonnen (Emily Watson i Olivia Williams). Aquestes germanes són les fundadores de la secta coneguda com les Bene Gesserit, una organització femenina amb habilitats físiques i mentals excepcionals que exerceix una influència significativa en l’imperi galàctic.

La primera temporada ha estat ben rebuda per la crítica, que ha destacat la fidelitat a l’univers creat per Villeneuve i la profunditat en el desenvolupament dels personatges. La sèrie ha estat comparada amb Joc de Trons per la seva complexitat política i les intrigues de fons.

La producció, però, ha experimentat diversos canvis creatius. Inicialment, Johan Renck havia de dirigir els primers episodis, però va ser substituït per Anna Foerster. A més, Shirley Henderson, seleccionada per al paper de Tula Harkonnen, va ser reemplaçada per Olivia Williams. Tot i aquests ajustos, la sèrie ha mantingut una narrativa coherent.

La renovació reflecteix la confiança d’HBO en el potencial de la sèrie per continuar explorant el món de Dune i aprofundir en les històries dels seus personatges. Encara no s’ha anunciat la data d’estrena de la segona temporada, però s’espera que la producció comenci durant els mesos vinents.

A més de la sèrie, l’univers de Dune s’està expandint amb altres projectes en desenvolupament. Denis Villeneuve ha confirmat que està treballant en el guió d’un tercer film, que adaptarà la novel·la El messies de Dune, de Frank Herbert. Aquesta entrega, programada per estrenar-se el desembre del 2026, continuarà explorant la història de Paul Atreides com a emperador.