El Rafa més íntim

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Rafa Nadal, guanyador de 22 Grand Slam, 14 dels quals a Roland Garros, tindrà una sèrie documental sobre la seva vida i la seva carrera esportiva, amb “accés sense precedents” al retorn del jugador a les pistes el 2024, la temporada de la seva retirada. La producció, realitzada per Netflix i Skydance Sports, encara no té títol ni data d’estrena confirmada.

“La docusèrie se centrarà en la carrera estel·lar de Nadal, així com en la seva vida fora de la competició, mostrant material mai vist del seu arxiu personal. L’espectador tindrà un accés inèdit a l’estrella del tennis, la seva família i el seu cercle pròxim d’entrenadors i consellers”, apunta Netflix en un comunicat.

El nominat a l’Oscar i guanyador de l’Emmy Zach Heinzerling (Stolen Youth, Cutie and the Boxer, McCartney 3,2,1) dirigeix la sèrie, que produeixen David Ellison, Jesse Sisgold, Jason Reed i Jon Weinbach per a Skydance Sports.

“Mai vaig pensar que faria una cosa així, però vaig rebre una trucada d’Ellison, i les seves paraules, al costat del projecte que va posar davant dels meus ulls, em van convèncer per fer-ho. Es podrà veure com ha estat la meva vida durant tota la meva carrera i especialment durant aquest últim any, que no ha estat gens fàcil”, ha assegurat Rafa Nadal. “Estic segur que el resultat, la docusèrie, serà increïble i es veurà a tot el món. Estic agraït a David Ellison i a tot l’equip per crear i creure en aquest projecte”, ha afegit.

Per a aquesta nova producció, Netflix s’ha aliat amb la companyia Skydance Sports, creada ara fa tres anys, amb la qual ja ha treballat per a altres projectes, com ara els documentals sobre el quarterback de la NFL Aaron Rodgers i sobre la dinastia dels Dallas Cowboys.