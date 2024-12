Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

FESTES I TRADICIONS

EL POBLET DE NADAL

De 17 a 21 h: mercat de Nadal

De 17 a 21 h: espai Neret

De 17 a 21 h: pista de patinatge

18 h: actuació musical d’Old School

19 h: sessió de DJ amb Laeet b2b Ricky Vuelcom

Plaça del Poble. Andorra la Vella.

ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

NIT DE L’ESPORT

Lliuraments i reconeixements esportius. Gala presentada pel còmic, presentador i humorista Javi Sancho (@javisancho.extreme), amenitzada amb la música del DJ John Holt (@johnholtdj). Hora: 20 h. Poliesportiu d’Andorra. Andorra la Vella.

MÚSICA

‘UN NADAL DE PEL·LÍCULA’

Aquest Nadal deixa’t portar per la màgia de les millors peces que han fet història al cinema! Un Nadal de pel·lícula et convida a una vetllada única, on la potència de la música lírica de l’òpera s’uneix amb els grans èxits del cinema i del rock. Hora: 20.30 h. Teatre de les Fontetes. La Massana.

ACTIVITATS INFANTILS

‘EL GAT LLAMPEC I EL TIÓ’

Descobreix la màgica història del gat Llampec, un gatet juganer i blanc com la neu! Acompanyat dels seus amics, viu aventures a l’hivern fins que un dia el seu trineu es troba amb un tronc molt especial... Hora: 18 h. Biblioteca. Canillo.

EXPOSICIONS

‘GRAVATS QUE REINTERPRETEN LES PINTURES DE SANTA COLOMA’

Petita mostra, a la recepció de l’Espai Columba, de l’obra de Mar Garcia Olmo formada per gravats que reinterpreten les pintures de Santa Coloma. Espai Columba. Andorra la Vella.

JOSEP MARIA MIRALLES

Obres originals del pintor català, amb portades de novel·les romàntiques publicades al Regne Unit i algunes de clàssiques com Dràcula. Museu del Còmic. La Massana

‘SELVES I BOSCOS’

Vernissatge de l’exposició, celebració del 21è aniversari de la galeria i sorteig d’obres d’art. Art al Set Galeria. Escaldes-Engordany.