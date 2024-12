Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Pots sentir ànsia avui encara més que de costum. Els teus nervis poden estar molt agitats, i hi ha una sensació que pots no estar exactament al camí correcte. És més que probable que el que has de fer és calmar-te i relaxar-te. Deixa que el teu cervell vagi més a poc a poc i pensa clarament sense la distracció de molta gent que et digui què fer.

Taure

Altres persones són laspecte més important de la teva jornada avui. Trobaràs que les coses podrien ser una mica difícils i rebels per si mateixes, però si et connectes amb els altres, fins i tot les tasques més exigents es fan gairebé sense esforç. Un escuradents de dents es trenca fàcilment, però cinquanta junts són tan forts com l'acer. Conjura aquest poder creat per un grup de persones que comparteixin un objectiu comú.

Bessons

La ira està a punt per agitar-se dins teu avui, així que vés amb compte amb les accions que puguin manifestar-se com a conseqüència d'aquest poderós sentiment. Feu el que pugueu per trobar l'origen profund d'aquesta ira. Si és una injustícia evident, mira la situació com una oportunitat per al canvi, i treballa per canviar allò que porti aquesta violació de la justícia i la igualtat.

Cranc

Tens una gran quantitat de poder a la teva disposició avui. Has de tenir en compte que qualsevol cosa que desitges es farà realitat. No malbaratis paraules o accions. Concentra la teva energia i centra't en una o dues coses importants en comptes de dispersar i diluir la teva energia total. No hi ha res a témer en un dia com aquest.

Lleó

Aneu amb compte amb ficar-vos en baralles avui. Tot i això, si una baralla o altercat d'algun tipus sembla inevitable, no t'amagues. És important que t'enfrontis a la font de l'atac i t'enfrontis a qui sigui o allò que s'interposi en el teu camí. Conjura el guerrer que tens dins teu i potser et sorprenguis amb l'increïble poder que tens dins.

Verge

Qüestions relatives a la llibertat tendeixen a sorgir avui en més d‟un sentit. Aquestes qüestions podrien estar connectades amb oportunitats per a l'aventura i els viatges. Encara que al principi vulguis submergir-te en aquesta llibertat promesa, pren-te temps per reflexionar sobre el que necessites en la teva situació actual abans de prendre una decisió final. No t'oblidis de les altres persones a la teva vida i de com aquestes accions poden afectar-los a ells i les teves relacions.

Balança

Hi ha una gran quantitat denergia posada en marxa per treballar per a tu avui. Pots sentir com si estiguessis caminant sobre cendres ardents. Aquest no és un bon dia per seure al sofà a veure la televisió. Les cendres et cremaran amb seguretat. És important que segueixis en moviment. Participa en activitats que exercitin la teva ment i el teu cos. Et sentiràs molt millor si pots assenyalar cap a alguna cosa i dir que tu ho vas crear.

Escorpí

La teva energia il·luminarà qualsevol lloc on vagis avui. Senti't lliure d'aprofitar-te d'aquest increïble magnetisme animant els altres a unir-se a tu en activitats creatives i aventures audaços. No obstant això, vés amb compte que no et pugi al capdavant. Pots sentir orgull sense ser egoista, en cas contrari acabaràs perdent els teus seguidors, fins i tot abans de començar.

Sagitari

Posa-li un ressort addicional al teu pas. El ritme lent i constant pot ser una cosa que se senti còmode, però tingues en compte que les situacions diàries reclamen molt més dinamisme i valentia. Treu a lluir la teva capacitat de lideratge i mostra-la amb orgull. Avui és el dia en què pots prendre decisions en comptes d'arribar a compromisos per portar-te bé amb els altres.

Capricornio

Prepara't per a una guerra sense caserna avui, tot i que això és més o menys el contrari al teu estil. De fet, "oposat" és el nom del joc per a tu avui. No et sorprenguis si entres a una botiga de gelats volent vainilla i tot el que tenen és xocolata. Recorda no molestar-te per aquest tipus de situacions sobre les quals simplement no tens cap control.

Aquari

El control va ser un gran tema per a tu i les persones que t'envolten avui. Trobaràs una disputa tan brutal sobre qui està sostenint les regnes, que quan algú finalment les subjecti amb fermesa, ell o ella portarà la situació a l'extrem. Hi ha un to agressiu que no es pot ignorar respecte a certes coses. No perdis de vista els teus socis en un dia com aquest.

Peixos

En general, les coses han d'anar molt bé avui, així que no perdis aquesta oportunitat de perseguir els teus somnis en tots els sentits de la paraula. Fes les coses amb passió i no t'aturis. Recorda que la teva ment i la teva voluntat són les úniques coses que t'impedeixen arribar on vols estar. Hi ha una gran quantitat de magnetisme a la teva disposició avui, així que recluta altres perquè t'ajudin.