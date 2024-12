Un debut de pel·lícula

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Berto Romero farà el salt com a creador de la petita a la gran pantalla. Això sí, de nou amb Movistar Plus+.

L’actor i còmic ha anunciat el començament de la producció de Cinco minutos más, una pel·lícula escrita per ell mateix que dirigirà un dels seus col·laboradors més pròxims en els darrers anys, Javier Ruiz Caldera. El Terrat (The Mediapro Studio) també està darrere de la cinta com a productora, al costat d’Ikiru Films (Mariposas negras, Las leyes de la frontera).

Romero ja fa força temps que està estretament lligat a Movistar Plus+. Sense anar més lluny, per a aquesta plataforma ha protagonitzat i escrit les sèries Mira lo que has hecho (2018-2020) i El otro lado (2023). A aquestes cal afegir el projecte Late Motiv, d’Andreu Buenafuente, així com El consultorio de Berto, estrenat aquest mateix any.

Ruiz Caldera, per la seva banda, ha dirigit bona part dels episodis de les dues sèries indicades i ha comptat amb Berto en bona part del seu currículum cinematogràfic. L’humorista va tenir papers a Spanish Movie, Tres bodas de más, Anacleto. Agente secreto i Superlópez. A més, tots dos tenen pendents el llançament d’un nou llargmetratge, Wolfgang (extraordinario), adaptació del llibre homònim. L’estrena està prevista per al mes de març vinent.

A manca de més detalls sobre l’argument, Cinco minutos más suposarà el retorn de Berto al terreny de la ficció després de l’excel·lent recepció d’El otro lado, la seva última minisèrie.

Cal recordar que, canviant de temàtica i entrant en terrenys més propis del terror, en aquesta sèrie Romero es posava a la pell de Nacho Nieto, un periodista de misteri que, després d’anys i anys treballant en importants programes de TVE i RNE, tira endavant un modest canal de YouTube. María Botto, Hugo Morenilla i Andreu Buenafuente van acompanyar-lo en l’elenc.