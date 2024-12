Punt i seguit

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de mesos d’incertesa i dubtes, Yellowstone arriba al final. Almenys, tal com estava concebuda. Paramount Network va emetre diumenge passat als Estats Units el capítol definitiu de la sèrie, que havia perdut Kevin Costner aquest mateix any, abans del començament de la segona meitat de la temporada 5. Tot i que l’episodi arribarà demà a Europa, a través d’SkyShowtime, ho farà ja amb la certesa que serveix com a desenllaç.

Malgrat que durant mesos ja es va anticipar el final de Yellowstone amb la cinquena temporada, un cop va començar la promoció dels últims lliuraments, tant Paramount com SkyShowtime van eliminar qualsevol referència al final. De fet, setmanes abans del retorn a la graella van transcendir els plans per allargar els contractes dels altres dos grans protagonistes de la ficció, Kelly Reilly i Cole Hauser.

Ha estat ella qui, a través d’Instagram, ha comunicat el tancament de la sèrie. Que no, és clar, de la franquícia d’or impulsada per Taylor Sheridan. L’actriu, que es troba rodant al Regne Unit la minisèrie Under Salt Marsh, s’acomiadava amb aquests termes: “Sigui el que sigui el que ofereixi el destí, aquest és el final de la sèrie que hem estat fent els últims set anys.”

Ara bé, el desenllaç de la sèrie no implica l’adeu als seus personatges. L’interès de Paramount per tancar files entorn de Reilly i Hauser està a punt de fructificar en un spin-off directe de Yellowstone, que seguirà els passos de Beth Dutton i Rip Wheeler.

El projecte arribarà després de les preqüeles 1883 i 1923, la segona temporada de les quals s’estrenarà a començament de l’any vinent, i mentre es treballa en una altra sèrie derivada, The Madison, amb Michelle Pfeiffer al capdavant. No obstant això, aquest serà el primer que inclogui la marca Yellowstone en el mateix títol, tal com ha informat Deadline. D’acord amb Variety, l’acord no tan sols està tancat amb les parts involucrades, sinó que s’espera que aviat tot es posi en marxa.

Es tractarà en tot cas d’una nova història en la qual podrien tornar a aparèixer altres personatges ja presents a Yellowstone, i que permetrà als productors mantenir la marca ben activa en el seu ecosistema.

“Crec que els espectadors han parlat. Continuen estimant aquesta sèrie”, va dir Hauser fa pocs dies a la revista People, d’acord amb els resultats d’audiència, i sense confirmar o desmentir el futur del projecte. Això sí, les seves paraules ja anticipaven una continuïtat. “Veurem què passa l’any que ve i què serà el següent”, va afegir, sense especificar. “Amb sort, podrem continuar entretenint el públic.”