Malcolm in the middle

Malcolm in the Middle, una de les comèdies més icòniques dels anys 2000, tornarà amb quatre nous episodis protagonitzats pel repartiment original. Aquesta producció, coneguda per la seva irreverència i un estil únic, es va convertir en un fenomen cultural gràcies a unes situacions caòtiques i una inoblidable introducció musical. Ara, la plataforma Disney+ rescata el format per produir una seqüela que no deixarà ningú indiferent.

Tot i que encara no hi ha una data oficial d’estrena, s’espera que es produeixi a final del 2025 o, en el pitjor dels casos, a principi del 2026. El que sí que s’ha confirmat és que Bryan Cranston, Frankie Muniz i Jane Kaczmarek reprendran els papers de Hal, Malcolm i Lois, respectivament. Però encara no se sap si altres membres clau del repartiment, com Christopher Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) i Erik Per Sullivan (Dewey), formaran part d’aquest esperat retrobament.

El retorn de la sèrie ha despertat entusiasme tant entre els fans com entre els mateixos actors. Cranston, que després de Malcolm in the Middle va assolir fama mundial amb Breaking Bad, ha compartit la seva emoció amb l’habitual humor desvergonyit: “Han passat 25 anys des de l’estrena. Estic tan emocionat que potser m’he fet una mica de pipí. Disculpeu-me.” Cal destacar que Cranston sempre ha mantingut un estret contacte amb els companys de repartiment, fet que ha facilitat el projecte.

Frankie Muniz, que va donar vida al protagonista, ha qualificat aquesta oportunitat com un somni fet realitat. “Fa 18 anys que espero aquest moment. Descobrirem on són ara Malcolm i la seva família”, ha declarat. Per la seva banda, Jane Kaczmarek ha expressat el seu entusiasme per tornar al paper de Lois: “És una alegria poder cridar a aquell nen una altra vegada. Estem molt emocionats de tornar a estar junts.”