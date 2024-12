Salt en el temps

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El retorn de Benedict Cumberbatch com a Sherlock Holmes està més a prop del que sembla i podria confirmar-se en qualsevol moment. L’emblemàtica sèrie de la BBC, que es va emetre entre 2010 i 2017, podria tornar amb nous episodis i una proposta narrativa renovada que promet sorprendre els fans.

Steven Moffat, cocreador de Sherlock, ha confirmat en una entrevista a SFX que existeix una idea concreta per a la cinquena temporada, i no ha amagat el seu entusiasme per desenvolupar-la. “Amb molt de gust la faríem i espero que algun dia la fem”, afirma el guionista, que ha deixat entreveure que l’enfocament seria molt diferent al dels lliuraments anteriors.

La proposta, segons Moffat, passa per mostrar Sherlock Holmes i John Watson en una etapa més madura de les seves vides, cosa que fins ara no s’havia explorat en la sèrie. “Seria molt divertit veure’ls amb l’edat de Jeremy Brett i Edward Hardwicke”, ha apuntat, fent referència a dues de les més icòniques interpretacions dels personatges a la televisió britànica en dècades passades.

Cal recordar que Sue Vertue, productora de la sèrie, també va alimentar fa unes setmanes les esperances dels fans amb declaracions optimistes sobre el futur de la franquícia. Segons les seves paraules, l’equip creatiu té “un pla establert” per reunir Benedict Cumberbatch i Martin Freeman en els rols de Holmes i Watson, respectivament.

Així, el retorn de Sherlock no només podria significar la continuació de la història, sinó també un canvi de l’enfocament narratiu. En la versió original, els personatges es presentaven com a “detectius joves”, però ara es podrien mostrar en una etapa més madura, destacant la seva evolució personal.