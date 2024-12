Rodatge a l’estiu 2025

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Novetats importants per als fans de Harry Potter que esperen amb impaciència la nova sèrie de Max sobre la saga literària. La plataforma, que fa mesos que treballa en l’esperat projecte, ha anunciat aquesta setmana que el rodatge dels primers capítols començarà a l’estiu de 2025.

Els enregistraments es duran a terme als estudis que Warner Bros té a Hertfordshire (Regne Unit), coneguts com a Studios Leavesden. És allà mateix on també es van gravar les vuit pel·lícules del cèlebre mag, fet que no significa, però, que en la nova producció s’utilitzin els mítics decorats de la versió cinematogràfica. L’escriptora J.K. Rowling, autora de la història, exerceix com a productora executiva de la ficció.

La sèrie es desenvoluparà al llarg de 10 anys i comptarà amb set temporades, una per adaptar cadascun dels llibres. Serà una “recreació fidel” de les novel·les, prometen des de la citada plataforma.

La història comptarà amb un repartiment actoral completament diferent del de les pel·lícules. El càsting per als tres papers principals va començar al setembre al Regne Unit i ha aplegat més de 32.000 candidats. Es necessitaven infants del Regne Unit o Irlanda que a l’abril de 2025 tinguessin entre 9 i 11 anys. Aquesta dada ja donava una pista important sobre la possible data del rodatge, ja que, ateses les dificultats que planteja el creixement dels intèrprets, no semblava lògic que les gravacions es poguessin retardar més enllà d’aquesta data.

A hores d’ara, però, encara es desconeix qui interpretarà els tres rols protagonistes, tot i que ja s’ha filtrat que Paapa Essiedu assumirà el paper de Severus Snape, mentre que Sharon Horgan podria ser Minerva McGonagall. Max tampoc no ha concretat quan s’estrenarà la sèrie, però els directius de la plataforma ja han suggerit que serà a final de 2026 o començaments de 2027.