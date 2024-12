Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

LA PROPOSTA DEL DIA

‘(RE) INVENTA EL TEU NADAL. PESSEBRE VIVENT 2024’

Una nova edició del Pessebre Vivent d’Escaldes-Engordany a la Sala Prat del Roure. Horari: a les 19 h i a les 21 h. Escaldes-Engordany.

‘CAGATIÓ DE NADAL’

Els petits podran picar el Tió, que, després de ser alimentat amb cura, els regalarà dolços i sorpreses. Hora: 18 h. Edifici socioesportiu Perecaus. Canillo.

FIRES

‘EL POBLET DE NADAL’

12 a 19 h Mercat de Nadal. Plaça del Poble.

12 a 19 h Espai Neret. Plaça del Poble.

12 a 19 h Pista de patinatge. Plaça del Poble.

12.30 a 14 h Entre núvols, experiència de realitat virtual. Un viatge immersiu pel cel d’Andorra la Vella. El Talleret dels Menairons. Plaça del Poble.

13.30 h Sessió Dj amb Patricia Mantovani a l’espai Neret. Plaça del Poble.

17 h Actuació musical de Lady Scarlett a l’espai Neret. Plaça del Poble.

17 h La Moixera: taller recicla art. El Talleret dels Menairons. Plaça del Poble.

18 h Sessió Dj amb Patricia Mantovani a l’espai Neret. Plaça del Poble.

MÚSICA

‘EL BOSC- FRATELLI LA STRADA’

Concert-espectacle que, a través de composicions originals, expressa l’ideari del duo. Lletres poètiques, filosòfiques, oníriques i amb un rerefons de reflexió existencial. Cançons arranjades per a guitarra, violí, teclat i dues per donar so a les vivències dels últims anys entre ambients folklòrics, rurals, urbans i literaris. Hora: 12 h. Església parroquial. Ordino.

EXPOSICIONS

‘GRAVATS QUE REINTERPRETEN LES PINTURES DE SANTA COLOMA’

Petita mostra, a la recepció de l’Espai Columba, de l’obra de Mar Garcia Olmo formada per gravats que reinterpreten les pintures de Santa Coloma. Espai Columba. Andorra la Vella. Fins al 31 de desembre.

‘L’ART DE JOSEP MARIA MIRALLES’

Veureu les obres originals del pintor català. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 7 de gener del 2025.