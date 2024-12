Moviment inesperat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Moviment poc habitual en el mercat de ficció. Apple TV+ ha comunicat que ha comprat la sèrie espanyola A muerte, una nova producció de Dani de la Orden per a Atresmedia (després de dirigir Élite a Netflix o les pel·lícules Casa en flames i 42 segundos, entre altres), i que l’estrenarà en l’àmbit mundial.

Aquesta sèrie va ser anunciada per Atresmedia el juliol del 2023 i ja es presentava retolada amb el logotip de la plataforma Atresplayer, que havia de ser el seu mitjà d’exhibició principal. Tanmateix, i de manera inèdita, Apple TV+ ha comprat els drets d’estrena a Atresmedia, de manera que serà el portal nord-americà qui s’encarregarà d’estrenar-la a tot el món. Com que és d’Atresmedia, es dona per fet que en un futur, i com a segona finestra de distribució, arribarà a Atresplayer. Caldrà esperar per saber si també es veurà en obert a Antena 3.

Apple TV+ també li ha posat data d’estrena: dimecres 5 de febrer del 2025 llançarà els dos primers capítols, i després n’oferirà un de nou setmanalment fins al 12 de març. La sèrie té 7 episodis de 30 minuts.

A muerte està protagonitzada per Verónica Echegui i Joan Amargós, i explica la història del prudent Raúl, que després de ser diagnosticat amb un càncer de cor es retroba amb Marta, una dona d’esperit lliure i recentment embarassada. Els dos reprenen una amistat que va començar durant la infantesa i aquesta relació, causada pel destí, comença a posar a prova les seves creences sobre l’amor. Pot enamorar-se Marta, que té fòbia al compromís? I podrà Raúl conèixer l’amor de la seva vida?

El repartiment també inclou Paula Malia, Cristian Valencia, Claudia Melo, Roger Coma, Joan Solé, Julián Villagrán i David Bagés.