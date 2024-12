Dissecció del bullying

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Invisible, sèrie de sis episodis basada en la novel·la homònima d’Eloy Moreno, arriba demà a Disney+. La ficció aborda el “tema tabú” de l’assetjament escolar, i el director, Paco Caballero, vol convidar els espectadors a deixar de considerar-lo com una “cosa de nens”.

“Crec que la sèrie farà que es visibilitzin coses que són invisibles. Posarà sobre la taula un tema que continua sent tabú, una qüestió que no importa perquè, en teoria, és cosa de nens, i ho dic entre cometes. A la sèrie diem ‘això no són coses de nens, prou de dir això’”, ha explicat Caballero en una entrevista concedida a Europa Press.

“Perquè, si deixem que aquesta mena de comportaments estiguin presents a l’adolescència, seguiran estant-hi quan siguin adults”, ha reflexionat el realitzador, apuntant que, en l’entorn laboral, el bullying rep el nom de mobbing, però, independentment de les etiquetes, “al final continua sent una forma d’assetjament i de poder sobre una altra persona”.

En tot cas, el director puntualitza que no volia limitar-se a parlar de l’assetjament, ja que, tant en el material original com en la sèrie de Disney+, l’element fantàstic té un protagonisme important en la trama. Així, el personatge principal, Capi, un noi de 12 anys completament normal que comença a patir bullying per part d’un company de l’institut, no tan sols comença a veure monstres i dracs en el seu dia a dia, sinó que, a més, es percep a si mateix com si tingués la capacitat de tornar-se invisible, o això és el que ell creu.

Recordant el procés de documentació abans de començar a escriure el llibre, l’autor ha assenyalat a Europa Press que molts psicòlegs amb qui va parlar i en molts dels casos que li van explicar, “una paraula que sempre apareixia en les converses” era, precisament, “invisible”. Moreno relata que, imaginant-se “dins del personatge”, va pensar en un nen tan innocent que creu que “la gent no pot ser tan dolenta” i que, en el seu cap, l’única justificació perquè ningú intervingui quan l’estan pegant és que realment no el poden veure, que és invisible.

Eric Seijo, Diego Montejo, Izan Fernández i Liv Dobner encaçalen el repartiment assumint els papers protagonistes. En l’elenc també hi ha figures reconegudes com Aura Garrido, David Verdaguer, Miki Esparbé i Anastasia Russo, entre d’altres. L’adaptació de la història d’Invisible és a càrrec dels guionistes Virginia Yagüe, Jota Linares, Celia de Molina i Gonzalo Bendala, i la sèrie compta amb la producció executiva de Marta Velasco (Áralan Films) i Juan Gordon (Morena Films).