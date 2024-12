Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Premia't per totes les grans coses que has fet per a tu i per als altres. Mereixes que et tractin com a la reialesa, així que assegura't que sigui així. Hi ha tantes vegades que critiques tant les coses que fas que acabes castigant-te innecessàriament. Regala't alguna cosa per les coses bones en lloc de castigar-te per les coses dolentes.

Taure

Posa la teva saviesa en acció. No hi ha res de bo a acumular coneixements i després deixar-los reposar, recollint pols com un vell llibre en una prestatgeria. Posa el teu pensament en marxa i observa com les coses màgiques comencen a manifestar-se davant dels teus ulls. Tens increïbles oportunitats que només arribaran quan t'expressis de manera més veritable.

Bessons

Avui, un tema que t'interessa particularment podria causar que aprofundeixis en fonts fosques per adquirir més llum. La teva intuïció t'ha d'ajudar, però avui tens més inclinació a cercar proves sòlides. Podeu trobar el que busqueu en un lloc inusual i d'una manera poc convencional. És possible que vulguis portar un quadern amb tu avui, encara que és només per anar a la botiga de la cantonada.

Cranc

L'augment de poder al teu interior permetrà que els altres sàpiguen que parles de debò. Fes un bon ús d'aquest fantàstic impuls d'energia per a la conquesta dels teus objectius i dominis en comptes de fer-lo servir per iniciar la guerra amb algú. Altres persones han de saber que s'han d'apartar del teu camí quan tens la ment posada en alguna cosa. Si no ho fan, demana'ls amablement que s'apartin en lloc d'atropellar-los.

Lleó

Aventura't més del que és habitual! Sigues lliure de fer un viatge a algun lloc sense portar un mapa o tenir qualsevol destinació específica en ment. La pura emoció del desconegut ha d'emocionar-te i entusiasmar-te, no espantar-te i confondre't. El fet de gaudir de la situació té a veure amb la teva actitud cap a ella.

Verge

És possible que et trobis en una situació difícil davant d'una persona que no necessàriament aprova com estàs actuant. Podria ser que algú malinterpretés un dels teus comentaris informals, i ara està reaccionant violentament. Aneu amb compte amb tornar a disparar comentaris càustics que només podrien agreujar la situació i elevar-la a un nivell perjudicial.

Balanç

El teu interès en certs temes extravagants pot ser augmentat quan conversis amb algú que comparteix idees similars. Potser intercanvien idees sobre els ovnis i la vida a altres planetes. De cop i volta, estàs mirant la teva vida com si fossis un personatge d'una novel·la de ciència-ficció. Intercanvia llibres i altres publicacions amb altres persones amb una mentalitat semblant.

Escorpí

Porta les teves habilitats de lideratge a un nou nivell. La gent naturalment acudirà a tu a la recerca de lideratge i orientació, ja que sempre sembla saber com mantenir les coses divertides i positives. Pel que fa al teu lloc de treball, aquest podria ser un bon moment per demanar més responsabilitat i un augment.

Sagitari

Hi pot haver un punt mort quan no vulguis expressar els teus sentiments. Pots assumir automàticament que les coses sortiran bé si deixes les decisions a mans d'una altra persona. Per desgràcia, aquest pla probablement serà contraproduent si les decisions les pren algú que no necessàriament té els teus millors interessos al cor.

Capricornio

Les decisions no han de ser tan dures com tu les veus. Pots sentir com si una força potent estirés de tu en una direcció clara, així que no et resisteixis. L'únic que faràs serà tornar-te a la bogeria intentant enumerar totes les raons per les quals has d'anar o no pel camí que se t'ha destinat a seguir.

Aquari

Observa les coses des d'una perspectiva més filosòfica, en comptes de veure-ho tot des de la intensitat emocional. Pots tenir un temor constant que tothom està tractant de fer-te mal. El més probable és que estiguis exagerant nimietats a la teva ment. Fes servir els teus amics com a caixa de ressonància per als teus pensaments.

Peixos

Aquest és el teu dia, així que no el malbaratis. Sent la persona servicial i amable que ets, et pots trobar atenent les necessitats i desitjos dels altres. Alguns et podrien veure com el bon samarità que pot oferir assessorament amb una actitud amistosa. Aneu amb compte amb esgotar tota la vostra energia en els altres. Aquest dia podries passar-ho millor atenent les teves necessitats.