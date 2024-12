‘The Bear’, favorita

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La història del xef Carmen Berzatto a The Bear lidera les nominacions de televisió de la pròxima edició dels Globus d’Or, que se celebrarà el 5 de gener. La ficció acumula cinc candidatures, entre les quals la de millor sèrie de comèdia o musical, per a la qual competirà amb produccions com Hacks –que ja li va arrabassar l’Emmy en aquesta categoria–, així com Abbott Elementary, The Gentlemen, Nadie quiere esto i Solo asesinatos en el edificio.

A més, el seu repartiment, format per Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach i l’actriu d’origen porto-riqueny Liza Colón-Zayas, va rebre nominacions en les categories d’actuació en sèrie de comèdia o musical.

Les següents produccions més nominades a la llista són Solo asesinatos en el edificio i Shogun. El drama japonès ambientat al segle XVII es va endur 18 Emmys, i es va coronar com la sèrie d’una temporada amb més guardons de la història d’aquests premis, de manera que no sorprèn que el seu èxit s’hagi estès fins als Globus d’Or.

La sèrie s’enfrontarà al tan esperat retorn del thriller sud-coreà El juego del calamar, que s’estrena a final de desembre i que només ha obtingut una nominació, a més de títols com Chacal, La diplomática, Slow Horses i Mr. & Mrs. Smith.

La minisèrie de Netflix Mi reno de peluche, guanyadora de sis Emmys, competirà amb durs rivals com Ripley, El pingüino o Monstruos. La historia de Lyle y Erik Menéndez, basada en la història real dels dos germans condemnats a cadena perpètua per l’assassinat dels seus pares. Observada, creada pel director mexicà Alfonso Cuarón, ha obtingut tres mencions i també figura entre les nominades en aquesta categoria.

Javier Bardem es disputarà el Globus d’Or a millor actor de repartiment en televisió per la seva interpretació com a pare dels germans Menéndez, en una categoria on també hi són Diego Luna per La máquina, Harrison Ford per Terapia sin filtro, Tadanobu Asano per Shogun, Jack Lowden per Slow Horses i Ebon Moss-Bachrach per The Bear.

Sofía Vergara competirà pel guardó a millor actriu principal amb intèrprets de la talla de Jodie Foster (True Detective: Noche polar); Kate Winslet (El régimen); Cristin Milioti (El Pingüino); Naomi Watts (Feud: Capote vs. The Swans) i Cate Blanchett (Observada). Mentrestant, Liza Colón-Zayas es disputa el premi a millor actriu de repartiment a Allison Janney (La diplomática); Dakota Fanning (Ripley); Hannah Einbinder (Hacks); Jessica Gunning (Mi reno de peluche) i Kali Reis (True Detective: Noche polar).