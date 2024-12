Retorn a la televisió

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Apple TV+ continua decidida a ser la llar de les sèries, almenys de les produccions pròpies, i sembla que no passa setmana sense que anunciï la renovació d’alguna de les que ja té en antena, o nous continguts, com el que ens ocupa avui amb Anya Taylor-Joy al capdavant. Lucky és el nom d’aquesta recentment anunciada producció en format de sèrie, que a més marca un nou capítol en la relació de Taylor-Joy amb Apple TV+, que pròximament estrenarà la pel·lícula The Gorge, també amb l’actriu britenicoargentina.

Coneguda per les seves interpretacions a Gambito de dama o Peaky Blinders, la intèrpret serà protagonista indiscutible d’aquesta nova producció, en què donarà vida a una jove amb un passat criminal que s’enfronta a una última missió. A més d’assumir el paper principal, Taylor-Joy exercirà com a productora executiva a través de la seva companyia, LadyKiller.

Lucky és l’adaptació de la novel·la homònima de Marissa Stapley, que va ser seleccionada pel club de lectura de Reese Witherspoon. La sèrie, de fet, serà produïda per Hello Sunshine, la productora de Witherspoon, en col·laboració amb la de l’actriu protagonista. Witherspoon ha expressat el seu entusiasme pel projecte, destacant la importància d’amplificar històries centrades en dones i les seves autores.

Taylor-Joy també ha manifestat el seu agraïment per unir-se a l’equip de Lucky, elogiant la tasca de Hello Sunshine en la defensa de les veus femenines. El rodatge de la sèrie començarà properament i s’espera que estigui disponible al catàleg d’Apple TV+ durant l’any vinent.

El projecte marca el retorn de l’actriu a la televisió després de Gambito de dama. Recentment, ha participat en cintes com Furiosa o El menú.