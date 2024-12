Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Pot sentir una preocupació especial pels altres avui. Els teus pensaments estan amb els menys afortunats. Potser hauries de considerar associar-te a una església local o una altra organització comunitària per ajudar la teva comunitat.

Taure

Avui és un dia d'activitat per a tu en què faries bé de treballar amb grups. La teva imaginació és especialment activa i potser et descobreixis interpretant escenes dels teus somnis. Les persones a la teva vida estan jugant un paper més important del que tenien en el passat. Reconeix i aprecia aquestes persones clau.

Bessons

La teva concentració ha de ser gran avui. És probable que prestis més atenció que de costum. No et sorprenguis si et descobreixes adonant-te'n i sentint els pensaments i sentiments de les persones més que de costum. Aquest és un bon dia per llegir, estudiar, assistir a una classe oa una altra manera d'adquirir informació nova.

Cranc

Aquest podria molt bé ser un d'aquells dies en què t'oblides de posar-te les sabates abans de sortir per la porta. Assegura't de tenir el cap al seu lloc abans de sortir del llit aquest matí; flotant als núvols.

Lleó

La informació que us arribi avui pot ser opaca i delirant. Pren-la amb cautela. Algú podria intentar enganyar-te. Revisa l'horari de l'autobús dues vegades abans de pujar-te. En cas contrari, podries trobar-te que ets a la part equivocada de la ciutat. Tingues paciència i tracta de no molestar-te massa si no estàs rebent les respostes que desitjaves.

Verge

El teu món de fantasia estarà especialment actiu avui i has de sentir-te lliure per enlairar-se cap a la terra dels somnis. Deixa que la teva imaginació tingui el comandament avui i et sorprendran agradablement els beneficis que això portarà a la teva vida quotidiana. Pot ser difícil prendre una decisió sobre alguna cosa pràctica, així que ni tan sols ho intentis.

Balança

Podries tenir la sensació que les coses no estan encaixant al seu lloc avui, així que no tractis de pressionar sobre la qüestió. Pots sentir un desig fort d'escapar al món de fantasia i no tornar mai més. Resisteix-te la temptació de gaudir de substàncies recreatives que puguin fer que sentis més confusió que abans.

Escorpí

La teva vitalitat física és molt forta avui tot i que els teus pensaments poden ser una mica ombrívols. Algú podria objectar fortament una acció teva, però adona't que la teva motivació pot estar una mica esbiaixada. Exhibeix prou autoconfiança per posar-te dempeus i amb força en aquest moment.

Sagitari

Hi pot haver una mica de confusió al món d'avui. Tractar de donar sentit al que està passant pot no ser la tasca més fàcil. El pensament racional i els processos danàlisi poden no ser la millor manera de trobar la solució. Pot ser millor simplement deixar el tema per ara i tractar més tard, quan els fets estiguin clars.

Capricornio

Hauràs de prendre decisions avui, així que no et resisteixis. Tingues en compte que les coses poden no ser el que semblen. Hi podria haver una façana estranya sobre la situació que cal tenir en compte abans d'actuar. La teva ment pot semblar una mica ombrívola.

Aquari

Potser és difícil arribar a l'arrel de l'assumpte avui. En comptes d'estressar-te per això, fes-te una llarga migdiada en algun moment de la tarda. Rega les plantes i llegeix un llibre. Escapa't a una mena de fantasia que et porti lluny de la teva vida quotidiana. Tractar amb la gent en els seus termes pot resultar molt difícil.

Peixos

Gaudeix d'un bon dia en què gaudeixis de tot allò que el teu cor desitgi. La teva imaginació et pot portar a tot un nou món on jugues el paper protagonista. Viu aquestes fantasies. Recorda que si ho pots somiar, ho pots fer, així que pensa en gran.