Viatge als orígens

SkyShowtime acaba de llançar el tràiler oficial de Dexter: Pecado Original, la tan esperada preqüela que explora els orígens de Dexter Morgan, l’icònic assassí en sèrie que al llarg de vuit temporades va protagonitzar un dels grans èxits televisius de la història. La ficció, ambientada al Miami del 1991, s’estrenarà el 30 de gener del 2025 en exclusiva a la plataforma.

Dexter: Pecado Original presenta un jove protagonista, interpretat en aquesta ocasió per Patrick Gibson. Morgan Dexter és un recentment graduat universitari que comença a lluitar contra els seus impulsos homicides. Sota la tutela del seu pare adoptiu, Harry Morgan, interpretat per Christian Slater, Dexter adopta un codi moral que el guia a eliminar només aquells que mereixen ser assassinats, evitant així atreure l’atenció de les autoritats. A més, Michael C. Hall, qui va donar vida al personatge a la sèrie matriu, torna per prestar la seva veu als monòlegs interns del personatge, aportant continuïtat i profunditat al relat.

La narrativa se centra en la transformació de Dexter d’un jove estudiant a un meticulós assassí, oferint una visió detallada dels esdeveniments que van modelant la seva complexa personalitat. La sèrie també introdueix versions joves de personatges coneguts, com la seva germana Debra Morgan, interpretada per Molly Brown, i companys del departament de policia de Miami Metro, proporcionant una comprensió més profunda de les relacions que van definir la seva vida.

La producció de Dexter: Pecado Original és a càrrec de Clyde Phillips, showrunner de la primera sèrie, fet que assegura que aquesta preqüela mantingui l’essència que va captivar els seguidors de la saga. La primera i de moment única temporada confirmada consta de deu episodis i promet mantenir la tensió i el suspens característics de la franquícia.