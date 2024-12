Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Els malbarataments del passat et poden turmentar ara. Podria haver-hi problemes a la recepció de fons que esperaves o una despesa inesperada –però necessària– podria sorgir. Realitzar una planificació acurada requerirà de tot el teu talent en aquest cas, però no et desanimis.

Taure

L'avorriment i la inquietud et poden perseguir avui. Podries sentir la necessitat d'alliberar-te dels lligams que et lliguen a assumptes mundans, de fugir i buscar l'aventura, encara que no saps quin tipus d'aventura. Les parets poden estar tancant-se al teu voltant a la llar ia la feina.

Bessons

Els diners i l'amistat poques vegades es barregen. Tingues això en compte avui si un amic et truca per demanar-te un préstec. Faries millor si ajudes aquesta persona a elaborar estratègies per guanyar més diners. Per molt que t'agradi ajudar els desvalguts, una ajuda temporal sovint fa més mal que bé.

Cranc

Les preocupacions pels diners podrien estar a la teva ment avui. Pots haver patit alguns revessos financers i et preguntes com pots reunir els fons suficients per superar el sotrac. Tot i això, l'ajuda està en camí. Una font externa podria proporcionar fons per treure't del compromís.

Lleó

Els inconvenients a la feina et poden provocar preocupació i una mica de depressió. No et preocupis, tot anirà bé. Pensa en això com un repte que cal superar. La teva practicitat i eficiència naturals faran que ho superis. Algú no està sent totalment honest amb tu. Anima la gent al teu voltant a obrir-se i comunicar-se una mica.

Verge

Esdeveniments sobtats que t'arriben a través de la televisió, premsa o Internet podrien sacsejar avui les creences. Això podria desconcertar-te momentàniament i desil·lusionar-te una mica. Alhora, aquesta informació podria obrir-te noves portes.

Balança

Una tasca en què has estat treballant durant molt de temps podria arribar a un punt mort avui a causa de circumstàncies fora del teu control. És probable que sentis molta frustració, ja que no sembla que hi hagi res que puguis fer per accelerar les coses. No obstant això, no et desesperis per això perquè et posarà en marxa de nou.

Escorpí

Prepara't. Un vell somni relacionat amb la teva carrera professional finalment pot esdevenir una realitat. Al principi potser no t'ho creguis, i no facis cas de les notícies per evitar una possible decepció. No caiguis en aquest parany perquè crea energia negativa que pot obstaculitzar el teu camí.

Sagitari

Tens a ser el teu pitjor crític, i avui és molt probable que actuïs així. Retards recents a la feina poden causar que descobreixis que allotges dubtes sobre les teves pròpies capacitats. Tingues objectivitat quant a la situació. El que va passar estava probablement més enllà del teu control, així que no és just dubtar de tu per això.

Capricornio

Avui pot ser un dia estrany pel que fa als diners. És possible que no sàpigues exactament quina és la teva situació financera, de manera que podria ser una bona idea reunir tots els registres i revisar-los amb cura. Aquest no és un bon dia per als jocs d'atzar o per fer inversions de cap tipus.

Aquari

Podrien existir condicions insegures al voltant de casa teva i podrien provocar accidents si no es rectifiquen. Algunes poden no ser evidents, així que avisa els teus familiars perquè tinguin cura. Aquest no és un bon dia per fer tota la feina pesada a la llar. Si estàs planejant grans reparacions, podria ser bona idea posposar-les.

Peixos

Un o diversos dels teus companys de feina podrien semblar força molestos o deprimits a la feina avui i això pot afectar la teva pròpia eficiència. Els teus col·legues en qüestió no estaran gaire comunicatius, per la qual cosa és millor simplement tancar els ulls i continuar treballant malgrat la situació.