Max afina les dates

Max ha actualitzat l’estat de les seves grans sèries, com La Casa del Dragón, The Last of Us o Euphoria. La plataforma treballa perquè les seves produccions més reeixides tornin amb novetats el 2025, tot i que alguns títols hauran d’esperar fins al 2026 o fins i tot el 2027.

En els últims mesos, els directius d’HBO i Max han avançat algunes possibles dates d’estrena, però sempre amb poca exactitud, sabent que els treballs avancen lentament o que fins i tot pateixen aturades inesperades. JB Perrette, executiu de Warner Bros Discovery, ha aportat alguns detalls sobre aquestes estrenes, i també ha corregit algunes de les dates que ja s’estaven apuntant.

Així, la tercera temporada de The White Lotus s’estrenarà el febrer del 2025, amb nous capítols ambientats a Tailàndia. La temporada anterior es va emetre entre l’octubre i el desembre del 2022.

D’altra banda, la segona temporada de The Last of Us, prevista inicialment per a principi del 2025, patirà un lleu retard. Segons Perrette, el drama apocalíptic que protagonitzen Pedro Pascal i Bella Ramsey tornarà a Max durant el segon trimestre de l’any. La primera tanda de capítols es va emetre entre el gener i el març del 2023.

En formar part de l’univers de Game of Thrones, El caballero de los Siete Reinos és una de les produccions més esperades de la plataforma. Tot i que es va parlar que l’estrena s’avançaria als mesos de l’estiu vinent, el mitjà especialitzat Deadline ha pogut confirmar que es mantenen els plans inicials: la ficció veurà la llum l’últim trimestre del 2025.

Després d’una preocupant aturada i molts dubtes sobre la seva continuïtat, sembla que Euphoria comença a veure la llum al final del túnel. El rodatge de la tercera temporada començarà a principi del 2025, i un any després, en els primers compassos del 2026, està previst que s’estrenin els nous capítols del drama que encapçala Zendaya. La segona entrega es va emetre entre el gener i el febrer del 2022.

Pel que fa a la tercera temporada de La Casa del Dragón, arribarà, previsiblement, a mitjan 2026, segons JB Perrette. És una data llunyana, no hi ha dubte, però cal tenir en compte que la segona tanda de capítols es va oferir en dates recents, entre el juny i l’agost del 2024.

Finalment, la sèrie de Harry Potter no està, ni de bon tros, entre les pròximes estrenes de Max. Es treballa amb dates molt més tardanes, segons els directius de la plataforma, que esperen la seva arribada per a final del 2026 o principi del 2027. Aquesta megaproducció, en ple procés de càsting, s’estendrà al llarg de 10 anys.