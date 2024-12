Les sèries del mes (I)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’últim mes de l’any no serà un dels que presentin una major oferta televisiva. Les plataformes arriben amb gairebé tot el peix venut a aquestes dates. Però sempre hi ha propostes disposades a atrapar un espectador que té més temps d’oci gràcies a les festes. Aquest és l’objectiu amb el qual Netflix s’ha guardat la que possiblement sigui la seva estrena més esperada de l’any, la segona part d’El juego del calamar. En les pròximes setmanes hi haurà històries d’espies, detectius inesperats, ciència-ficció i realisme màgic.

–Palomas Negras, 5 de desembre a Netflix. Keira Knightley protagonitza aquesta intrigant sèrie d’espies ambientada en un Londres nadalenc. Helen Webb, una mare i muller aparentment perfecta, porta una doble vida com a informant d’una organització secreta. Després de l’assassinat del seu amant, haurà d’investigar una xarxa de conspiracions al costat d’un vell amic i assassí a sou (Ben Whishaw).

–Chacal, 6 de desembre a SkyShowtime. Eddie Redmayne i Lashana Lynch lideren aquesta adaptació moderna del clàssic cinematogràfic del 1973. Un assassí professional és perseguit per una agent de l’MI6 en un emocionant joc del gat i el ratolí per tot Europa.

–Ludwig, 8 de desembre a Movistar Plus+. Aquesta sèrie criminal de la BBC redefineix les clàssiques històries televisives de detectius. El protagonista és John Taylor (David Mitchell), un agorafòbic i solitari creador de passatemps a qui la seva cunyada li demana ajuda perquè el seu germà bessó, inspector de policia, ha desaparegut sense deixar rastre.

–Cien años de soledad, 11 de desembre a Netflix. L’obra mestra de Gabriel García Márquez cobra vida en aquesta ambiciosa producció colombiana. La història dels Buendía i el seu poble màgic, Macondo, es desenvolupa en dues temporades de vuit episodis cadascuna, explorant els amors, tragèdies i misteris que marquen aquesta família.