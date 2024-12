Humor emprenedor

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Disney+ ha anunciat per sorpresa un projecte amb Pantomima Full. La plataforma de streaming estrenarà el 2025 Entrepreneurs, una sèrie creada, escrita i protagonitzada per Rober Bodegas i Alberto Casado, els integrants del famós duo còmic. Es tracta d’“una comèdia que mostra el dia a dia d’un grup d’emprenedors que treballen en un coworking”, segons la companyia.

Amb aquest nou projecte, el duet busca repetir l’èxit de què ja gaudeix actualment amb els seus vídeos virals, en els quals retraten els nous tipus de personatges que emergeixen en la societat. De fet, són diversos els esquetxos que han dedicat en els últims anys als emprenedors i a les start-ups.

“No podem estar més orgullosos de comptar amb un talent com el de Pantomima Full. Rober i Alberto han estat un autèntic descobriment: no tan sols com a guionistes àgils i brillants, també com a carismàtics actors. Entrepreneurs respira frescor i intel·ligència en cada frase”, ha assegurat Sofía Fábregas, vicepresidenta de producció original de Disney+ España.

Entrepreneurs explica la història de Gonzalo (Bodegas), fill d’un famós empresari hostaler que s’ha dedicat a seguir els passos del seu pare muntant bars de copes finançats per ell. Ara el seu progenitor s’ha cansat de pagar-li els negocis i, com a última oportunitat, li ha cedit un local perquè munti alguna cosa que no sigui un altre afterwork on passar el dia amb els amics.

Mancat d’idees, Gonzalo va a unes conferències d’emprenedoria i queda corprès per Jacobo, un guru entrepreneur (Casado), amb qui s’associa per crear un coworking. Per evitar que el negoci sigui un fracàs més, el pare obliga la seva altra filla, Julia (Aura Garrido), a vigilar i assegurar-se que el negoci sigui mínimament rendible.