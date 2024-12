Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

LA PROPOSTA DEL DIA

ENCESA DE LLUMS

Viviu un vespre màgic amb l’encesa de llums a Encamp i al Pas de la Casa. Hi haurà actuacions del Cor Rock d’Andorra i d’Encamp i repartiment de coca i xocolata calenta. No hi podeu faltar! Hora: Encamp: 18 h. Plaça dels Arínsols. El Pas de la Casa: 18:30 h. Plaça de l’Església.

MÚSICA

II CICLE D’AUDICIONS COMENTADES, A CÀRREC DE MARIO RAVIOLA

Les audicions comentades per l’especialista Mario Raviola es faran amb el títol Drama, passió i llàgrimes en les òperes de Puccini, coincidint amb el centenari de la mort del famós compositor. Hora: 19 h. Biblioteca comunal. Encamp.

EXPOSICIONS

‘EL LLENGUATGE DE LA NATURA’

Exposició Roser Casanovas. Edifici l’Estudi. Ordino. Fins al 14 de desembre.

‘GRAVATS QUE REINTERPRETEN LES PINTURES DE SANTA COLOMA’

Petita mostra, a la recepció de l’Espai Columba, de l’obra de Mar Garcia Olmo formada per gravats que reinterpreten les pintures de Santa Coloma. Espai Columba. Andorra la Vella. Fins al 31 de desembre.

‘L’ART DE JOSEP MARIA MIRALLES’

Veureu les obres originals del pintor català. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 7 de gener del 2025.

‘SONS. ANALOGIES MUSICALS A LA PINTURA’

Amb SONS. Analogies musicals a la pintura, et convidem a explorar aquesta fusió entre l’art visual i la seva expressió sonora. Museu Carmen Thyssen Andorra. Escaldes-Engordany.

‘SELVES I BOSCOS’

Vernissatge de l’exposició, celebració del 21è aniversari de la galeria i sorteig d’obres d’art. Art al Set Galeria. Escaldes-Engordany. Fins al 9 de gener.

‘L’UNIVERS DE LA BTT’

L’exposició TERRA proposa al visitant conèixer la breu, però meteòrica, història de la mountain bike, que ha passat de ser un fenomen marginal a esdevenir una de les tipologies de bicicleta més comunes. Bici Lab Andorra - Museu de la Bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella. Fins a l’11 de gener.