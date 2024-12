Nostàlgia galàctica

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La nova sèrie de l’univers Star Wars, Skeleton Crew, arriba a Disney+ aquest dimarts per oferir una aventura espacial per a tota la família amb un toc de conte de pirates i referències a clàssics com Els Goonies (1985). Protagonitzada per l’actor britànic Jude Law, la història segueix quatre nens que, després de fer un descobriment al seu planeta, emprenen un viatge per la galàxia. En el seu camí es creuen amb Jod Na Nawood, un misteriós personatge interpretat per Law.

La sèrie ha estat creada per John Watts, director de les últimes pel·lícules de Spider-Man, i Chris Ford, que han explicat que volien “divertir-se amb els pirates”, inspirant-se en clàssics del cinema d’aventures dels anys 20 i 30 com Capitán Blood (1935) i A Sea Dog’s Tale (1926). Tot i que els pirates no són nous a la franquícia Star Wars –ja s’havien vist en sèries d’animació i a The Mandalorian–, Watts i Ford van decidir ampliar-ne la història basant-se en la tasca prèvia de Dave Filoni i Jon Favreau, creadors d’aquesta última sèrie.

Jude Law, que descriu el seu personatge com un “delinqüent espacial solitari” que lluita per sobreviure i no sap treballar en equip, s’ha mostrat entusiasmat per formar part d’una família galàctica que li va marcar la infància. L’actor ha volgut donar al seu personatge l’esperit de les actuacions clàssiques que admirava a les primeres pel·lícules de Star Wars. Amb experiència en grans franquícies com Marvel i Harry Potter, l’intèrpret destaca com cada univers té el seu propi estil.

Una de les grans novetats d’aquesta sèrie és el protagonisme dels nens, una cosa poc habitual a la saga. Els creadors s’han inspirat en pel·lícules de la seva pròpia infantesa, com la ja citada Els Goonies, per capturar aquesta visió idealista i aventurera dels nens quan s’enfronten als desafiaments de la galàxia. Així, Skeleton Crew promet combinar nostàlgia, emoció i noves històries dins el món Star Wars.