Humanitzar la llegenda

Netflix va preestrenar dimarts a Sao Paulo Senna, la minisèrie sobre el mític pilot brasiler. La producció que mira de donar una pinzellada humana al tricampió de Fórmula 1 i de saciar la set del públic brasiler per reviure les glòries d’un heroi nacional 30 anys després de la seva mort.

El primer dels sis capítols, exhibit a la preestrena, arrenca pel final: la fatídica carrera d’Imola on Ayrton Senna va perdre la vida amb 34 anys. D’allà, el guió torna als orígens, al nen que estrena el seu primer kart i al jove que, abans de marxar a Europa a provar sort, promet al pare que tornarà al Brasil per a asseure’s darrere d’un escriptori.

Senna és interpretat per Gabriel Leone, qui ja va posar-se a la pell del pilot Alfonso de Portago a la pel·lícula Ferrari, i a qui li escau tant l’uniforme com la impetuositat de l’ídol brasiler. A més, si el que busca el fan de l’automobilisme és velocitat, la producció no defrauda: les escenes de curses, rodades en autòdroms amb càmeres a peu de pista, posen els pèls de punta.

Considerada la major producció brasilera de Netflix, un equip de 123 persones va reconstruir objectes importants de la vida de Senna, com el seu primer kart, i va fer 22 rèpliques idèntiques dels monoplaces. El director de la minisèrie, Vicente Amorim, ha lloat la lluita del pilot per “vèncer en un sistema que no volia que un llatinoamericà arribés on ell va arribar”.

Més enllà de tot allò heroic, la sèrie, que s’estrena demà a la plataforma, intenta esbossar els aspectes més íntims de la vida de Senna, com el seu dilema entre continuar amb la competició o formar una família al Brasil. “Faltava que el cinema li donés un tractament més humanitzat, no tan sols com un heroi, sinó com un humà que comet encerts i errors”, afirma el director.