Aries

Normalment ets una persona molt pràctica i amb els peus a terra, però avui pots tenir més inclinació de l'habitual cap al misticisme. Els assumptes espirituals semblen extremadament atractius, i podries trobar-te gravitant cap a les llibreries metafísiques o les cerques de discussions amb persones que estan ben versades en la matèria.

Taure

Les activitats de grup relacionades amb temes de meditació, psíquics o espirituals, o activitats artístiques, són probablement molt atractius per a tu en aquests moments. Aquest és el dia perfecte per començar una classe o assistir a una conferència sobre aquests temes. Podries conèixer persones interessants que es converteixin en amics propers.

Bessons

Ets una persona molt intuïtiva per naturalesa, i avui ho has d'estar sentint especialment. No et sorprenguis si espontàniament sintonitzes amb les idees i les emocions dels que t'envolten, o fins i tot si tu i una altra persona fan servir les mateixes paraules alhora. Utilitza els teus coneixements per augmentar la comprensió dels altres.

Cranc

Les obligacions amb els altres podrien fer que t'inclinis per quedar-te a casa avui, però els temes professionals importants podrien portar-te a treballar. Això podria causar un conflicte intern, i potser t'has d'enfrontar a una elecció. Només tu pots prendre aquesta decisió, però intenta actuar amb objectivitat i prendre tots els fets en consideració.

Lleó

Algunes notícies meravelloses relatives als diners i els assumptes professionals podrien arribar-te avui. La teva natural bondat i compassió pels altres t'ha dut a fer alguns bons amics que també són contactes de negocis valuosos. Això, sens dubte, està donant fruits.

Verge

Un conflicte menor amb una parella romàntica al matí és probable que acabi amb una emotiva reunió i molta tranquil·litat a mitja tarda. El final del dia els podria trobar tots dos planejant un viatge romàntic a l'estranger, o fins i tot als restaurants que vols tastar!

Balança

La teva intuïció, imaginació i perspicàcia t'han servit bé a la feina i han de donar fruits aviat. Un augment de sou, comissió o potser l'oportunitat d'invertir a l'empresa et podrien oferir. La teva autoestima definitivament rebrà un impuls! També pots descobrir que la teva intuïció és molt més gran que de costum i la gent t'està buscant per això.

Escorpí

Pots comptar amb un dia molt idíl·lic i romàntic avui. Sents una calidesa i sensualitat especials i tendeixes a veure la teva parella a través de lents color de rosa. És molt probable que la teva parella et vegi de la mateixa manera. Si has estat esperant per a un sopar per a dos, amb xampany, espelmes i roses vermelles, aquest és el dia apropiat.

Sagitari

Algú que és un estudiant de medicina natural pot venir a visitar-te i compartir algunes idees avui. Tendeixes a interessar-te per les qüestions relatives a la salut, i és possible que vulguis aprendre no només sobre les herbes i la nutrició, sinó també sobre la curació espiritual.

Capricornio

Els llibres i les pel·lícules et poden inspirar a participar en activitats artístiques. El teu sentit de l'estètica és molt alt avui, i pots dibuixar la teva inspiració des de terrenys superiors. És possible que vulguis fer una passejada per una galeria d'art o un museu i tractis de percebre els sentiments de les persones del passat.

Aquari

Podries tenir una mica de diners i per tant és possible que decideixis treballar a casa teva. És probable que es tracti més d'una redecoració que no pas d'una reparació important, ja que t'inclines més per la bellesa en aquest moment que per les qüestions pràctiques.

Peixos

Avui sents una inclinació especial pel psíquic i místic. És possible que vulguis llegir sobre aquests assumptes o assistir a una conferència o taller impartit per algú que coneix aquests camps. Comunicacions telepàtiques arriben fins a tu.