L’humor més cinèfil

La plataforma Apple TV+ acaba de presentar les primeres imatges de The Studio, una nova comèdia de deu episodis que combina humor àcid i amor incondicional pel món del cinema. Protagonitzada, escrita, dirigida i produïda per Seth Rogen, la sèrie debutarà globalment el dimecres 26 de març de 2025, amb l’emissió dels dos episodis inicials. A partir d’aquella data, cada dimecres arribarà un nou lliurament fins al final de la temporada, el 21 de maig.

A The Studio, Rogen interpreta a Matt Remick, un idealista del setè art que aconsegueix la feina dels seus somnis com a cap de Continental Studios, just quan la indústria del cinema lluita per sobreviure a la modernitat. Envoltat d’un equip d’executius insegurs, artistes egocèntrics i magnats implacables, Matt mirarà d’equilibrar la seva passió pel cinema amb les demandes quotidianes del negoci. Des de festes fins a reunions de màrqueting i decisions de càsting, cada pas està carregat de tensió i possibilitats tant d’èxit com de desastre.

L’elenc compta amb figures de renom com Catherine O’Hara (Schitt’s Creek), Kathryn Hahn (WandaVision), Ike Barinholtz i Chase Sui Wonders. A més, Bryan Cranston, conegut pel seu paper a la mítica sèrie Breaking Bad, farà una aparició especial. L’equip creatiu inclou a Peter Huyck i Alex Gregory, que exerceixen com a creadors al costat del mateix Rogen, d’Evan Goldberg i de Frida Pérez, en col·laboració amb Lionsgate Television i Point Grey Pictures.

El servei de streaming d’Apple reforça amb aquesta producció la seva relació amb Seth Rogen, qui també protagonitza i produeix la reeixida comèdia Platónico, renovada recentment per una segona temporada. Amb The Studio, la plataforma vol oferir una mirada hilarant i crítica sobre els grans secrets de la indústria cinematogràfica, sempre a tocar del caos creatiu.