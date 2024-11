Torna Don Fabrizio

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La sèrie de Netflix Il Gattopardo, basada en el clàssic de la literatura italiana escrit per Giuseppe Tomasi di Lampedusa el 1957, s’estrenarà durant l’any vinent. La plataforma acaba de publicar el primer avanç promocional de la producció, que estarà formada per sis episodis.

El 1963, el director Luchino Visconti va traslladar la novel·la de Tomasi di Lampedusa a la pantalla gran, un film que es va convertir de seguida en un dels grans clàssics del cinema italià. A l’èxit de la cinta hi va contribuir en bona part el carismàtic trio protagonista, format per Burt Lancaster, Alain Delon i Claudia Cardinale. Segons les primeres imatges de la sèrie, aquesta sembla contenir certs paral·lelismes i inspiracions en l’estil del film de Visconti, que va guanyar la Palma d’Or a Cannes.

La ficció, dirigida per l’anglès Tom Shankland, es va enregistrar entre Roma i les ciutats de Palerm, Siracusa i Catània, a Sicília. És en aquesta illa on es desenvolupa la trama argumental de la història, ambientada el 1860, durant els combats de les tropes de Giuseppe Garibaldi en ple procés d’unificació del país.

La sèrie està protagonitzada per l’actor italià Kim Rossi Stuart, que fa el paper de Don Fabrizio Corbera, príncep de Salina, i compta també amb Benedetta Porcaroli com a Concetta, Deva Cassel com a Angelica i Saul Nanni com el seductor garibaldià Tancredi.

L’obra explora conceptes com el poder, l’amor i el preu del progrés, i parla d’un món crepuscular en el qual l’aristocràcia, que durant segles va governar la salvatge i vella Sicília, es veu amenaçada per la suposada modernitat que prometen els unionistes. Per no sucumbir a aquesta amenaça, Don Fabrizio es veurà obligat a establir noves aliances per salvar la seva família.