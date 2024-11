El puzle ‘Harry Potter’

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Entre els desafiaments que afronta la sèrie de Harry Potter que prepara Max n’hi ha un que afecta de ple els actors protagonistes: és inevitable que els joves intèrprets creixin més de pressa que els mateixos personatges. En tot cas, l’equip de la sèrie farà tot el possible per maquillar aquesta temuda diferència d’edat.

Harry, Hermione i Ron passen a Hogwarts bona part de la seva adolescència (des dels 11 fins als 17 anys), una edat en la qual nois i noies creixen molt ràpidament i experimenten multitud de canvis físics. Els llibres de J. K. Rowling transcorren en cursos escolars diferents i la sèrie de Max té previst gravar una temporada per cadascun dels volums.

Mentre l’equip de càsting selecciona els actors, els responsables de la sèrie es pregunten com podrien organitzar el rodatge perquè el creixement dels artistes no es converteixi en un maldecap. “Haurem de pensar en la programació i el rodatge perquè no creixin massa entre temporades. És una cosa que s’ha de tenir en compte”, ha explicat Casey Bloys, president i director executiu de HBO, en un esdeveniment del qual s’ha fet eco TVLine.

Es podria gravar una temporada cada any perquè els actors creixin al mateix temps que els personatges? És complicat, per no dir impossible. “Una periodicitat anual serà difícil, però depèn de l’antelació amb la qual s’escriguin els guions”, ha argumentat el directiu.

L’equip de la sèrie té sobre la taula una possible solució per a aquest problema. Entre les idees que s’estudien hi ha la de gravar les dues primeres temporades “de manera molt seguida”, ha indicat Bloys. Tenint en compte que els nens canvien molt entre els 11 i els 13 anys (“és un gran salt en les seves vides”, recorda l’executiu), caldria gravar aquestes dues entregues en un marge molt estret de temps.

De moment, aquesta sembla l’opció més factible, tot i que el calendari de rodatge encara no s’ha establert. El càsting està obert des del setembre, quan es va fer una crida a tots els infants del Regne Unit i Irlanda que tinguin entre 9 i 11 anys l’abril del 2025. Per tant, es preveu que les gravacions comencin a partir d’aquella data.

Bloys va comentar recentment que la sèrie podria estrenar-se a “final del 2026 o principi del 2027”. A hores d’ara, però, aquesta és una data totalment incerta, perquè tot just acaben d’iniciar-se el càsting i l’escriptura dels guions.

Max desenvoluparà la sèrie de Harry Potter durant els pròxims 10 anys, però no ha aclarit si la sèrie tindrà 10 temporades o si es mantindrà en pantalla durant una dècada al marge de quantes tandes es gravin.