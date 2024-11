Suspens i conspiracions

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La nova sèrie protagonitzada per Robert De Niro, Zero Day, s’estrenarà el pròxim 20 de febrer del 2025 a Netflix. Així ho ha manifestat el mitjà especialitzat Variety, que ha precisat que la producció, una minisèrie de sis episodis, conté una trama que combina elements de suspens, política, ciberatacs i conspiracions a gran escala.

De Niro interpreta George Mullen, un respectat expresident dels Estats Units que assumeix un paper crucial com a líder de la Comissió Zero Day. Aquest organisme té la tasca de descobrir els responsables d’un devastador atac informàtic que ha sumit el país en el caos i ha provocat milers de morts. El personatge de Mullen es presenta com una figura clau en un moment de crisi nacional, enfrontant-se a desafiaments personals i polítics mentre intenta desentranyar una xarxa de conspiracions que amenacen d’erosionar la confiança en el sistema.

La sèrie compta amb un repartiment estel·lar que inclou noms com Angela Bassett, Lizzy Caplan, Jesse Plemons, Joan Allen, Connie Britton, Dan Stevens i Matthew Modine. A més, reconeguts actors com Bill Camp, Gaby Hoffmann, Clark Gregg i McKinley Belcher III tindran aparicions especials com a estrelles convidades.

Zero Day és una creació d’Eric Newman, conegut per la seva tasca a Narcos i The Watcher; Noah Oppenheim, guionista i productor de Jackie; i Michael S. Schmidt, periodista guanyador del premi Pulitzer.

El projecte suposa, a més, la primera incursió de Robert De Niro com a protagonista en una sèrie de televisió. L’actor, aclamat per la seva carrera cinematogràfica, també ha demostrat la seva versatilitat en alguns treballs per a la petita pantalla. En aquest sentit, l’any 2017 va rebre una nominació a l’Emmy per la interpretació de Bernie Madoff a la pel·lícula d’HBO The Wizard of Lies.