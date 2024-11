Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

MÚSICA

LIKANTROPIKA

Likantropika presenta el seu nou disc homònim més de 10 anys després del seu darrer àlbum, Part of your dreams (2011). Hora: 21 h. Teatre de les Fontetes. La Massana.

ACTIVITATS INFANTILS

‘SEXUALITAT A CASA, PARLEM-NE’

Ajudar a establir valors sòlids i a construir una base ètica entorn de la infància i les relacions. Dot de coneixents, eines i recursos per a les famílies per tal d’acompanyar els infants en la descoberta de la sexualitat. Hora: 19 h. Biblioteca Universitària - Museu Fàbrica Reig. Sant Julià de Lòria.

CONFERÈNCIES

‘LA FALSA INCLUSIÓ DEL NOU LLENGUATGE INCLUSIU’

El llenguatge no és innocent. Sovint és una eina política i de discriminació que el feminisme fa dècades que denuncia. Parlar de llenguatge inclusiu equival a parlar de llenguatge no sexista. Xerrada a càrrec de Maricel Chavarria Espuny. Hora: 19 h. Espai Caldes. Escaldes-Engordany.

‘La SAC: PER 40 ANYS MÉS EN UN MÓN DE DIGITALITZAT’

Aprofitem l’efemèride dels 40 anys de la nostra associació per analitzar els canvis que hi ha hagut a la societat que ens envolta i als seus usos tecnològics, així com les seves implicacions pel que fa a la divulgació i la publicació científiques. Hora: 19.30 h. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella.

TEATRE I DANSA

‘A DAYDREAMING MOM IN ANDORRA’

Una obra de comèdia sobre una mare estrangera que utilitza els somnis desperts com a escapada quan els reptes de criar els seus fills, fer créixer el seu negoci i adaptar-se a la vida a Andorra es tornen massa aclaparadors. Hora: 20 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.

EXPOSICIÓ

‘ANITAMARIA; ELS MEUS PERSONATGES I ALTRES’

L’Anitamaria presenta els seus personatges, figures singulars que representen el seu estat d’ànim a través del color i un traç detallista i minuciós. Hora: 19.30 h. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 21 de novembre.