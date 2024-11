Revisitant un clàssic

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’actor espanyol Javier Bardem assumirà el paper de Max Cady, el temible antagonista d’El cap de la por (Cape Fear), aquesta vegada en format de sèrie de televisió per a Apple TV+. El projecte consistirà en una minisèrie de deu episodis inspirada en les dues adaptacions cinematogràfiques anteriors, la del 1962, protagonitzada per Gregory Peck i Robert Mitchum, i la del 1991, amb Robert De Niro i Nick Nolte. La trama es basa en la novel·la The Executioners, de John D. MacDonald.

La sèrie tindrà un equip de producció de luxe. Martin Scorsese i Steven Spielberg, director i productor, respectivament, de la pel·lícula del 1991, tornen a unir forces en aquesta nova versió. Javier Bardem no tan sols serà l’estrella principal, sinó que també exercirà com a productor executiu, demostrant així el seu compromís amb la iniciativa.

La història se centra en Max Cady, un exconvicte amb un passat fosc que busca venjança contra una parella d’advocats, Sam i Leigh Bowden, a qui considera responsables de la seva condemna. Després d’anys a la presó, Cady emergeix com una figura amenaçadora i implacable, disposada a fer tot el possible per desestabilitzar la vida de la família Bowden.

La nova sèrie tindrà un enfocament fidel a les adaptacions originals, però afegirà elements moderns que aprofundiran en la psicologia dels personatges i en temes d’actualitat com la corrupció del sistema judicial i les conseqüències de les accions passades. Tot i mantenir l’essència clàssica de la història, es preveu que aquesta versió sigui una reinterpretació adaptada als gustos de l’audiència contemporània.

El projecte representa una nova fita en la carrera de Bardem, que fins ara ha tingut escasses incursions en el món televisiu. Després de la seva remarcable tasca a Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez (Netflix), el salt a aquesta producció li permetrà explorar un personatge complex i fosc, amb el qual aspira a seguir els passos d’actors llegendaris com Robert Mitchum i Robert De Niro.

L’estrena de la sèrie està programada per a l’any vinent i Apple TV+ espera que sigui un dels seus grans èxits de la temporada. La producció també formarà part d’una estratègia més àmplia de la plataforma per consolidar-se com un referent en la creació de contingut de qualitat, atraient talents internacionals de renom.

Paral·lelament, Bardem també estrenarà pròximament un altre projecte amb la plataforma audiovisual d’Apple, una pel·lícula ambientada en el món de la Fórmula 1 protagonitzada per Brad Pitt.