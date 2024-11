Un fitxatge de luxe

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Per si no hi hagués prou expectació respecte a la temporada 2 de Miércoles, Netflix s’ha assegurat encara més atenció per aquesta nova aproximació a l’univers de La família Addams. Segons EW, Lady Gaga s’unirà a Jenna Ortega com a flamant incorporació al repartiment de la sèrie dirigida per Tim Burton i creada per Al Gough i Miles Millar.

De moment, el personatge que interpretarà l’estrella del pop és un misteri. En qualsevol cas, la seva participació és segura, ja que acaba d’unir-se a les gravacions dels nous episodis, que tenen lloc en diverses localitzacions d’Irlanda. Romania, que va ser el país que va acollir la primera temporada, ja no és l’escenari principal: l’alta afluència de turistes als llocs per on va passar la ficció ha implicat la necessitat de buscar nous entorns.

Per a l’artista, aquest serà el seu següent projecte després de Joker: Folie à Deux, seqüela de Joker, que ha tingut una resposta certament divisiva tant per part del públic com de la crítica. També suposa el seu retorn a la televisió després d’haver participat en les temporades 5 i 6 d’American Horror Story. Cal recordar, així mateix, que va ser a la TV on va fer els primers passos professionals, amb una brevíssima aparició a Los Soprano, l’any 2001.

Moltes coses han passat des d’aleshores per a la polivalent artista, màxima potència de la música global i també guanyadora de l’Oscar a la millor cançó el 2019 per Ha nacido una estrella, que també li va valdre una nominació a millor actriu.

A més de Jenna Ortega, que acaba d’estrenar Bitelchus Bitelchus també sota les ordres de Tim Burton, es mantenen al repartiment de Miércoles Catherine Zeta-Jones i Luis Guzmán -com a Morticia i Gomez Addams-, Christina Ricci i Gwendoline Christie. Els creadors ja van avançar l’interès per introduir nous membres del famós clan en les pròximes entregues.