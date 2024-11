Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

LA PROPOSTA DEL DIA

‘BABY LED WEANING’’

Donar a conèixer el mètode ‘BLW’, com a eina per a l’oferiment dels aliments en la primera infància i les seves recomanacions així com les seves limitacions. Dotar d’eines i de recursos les famílies de consulta, segons l’evidència científica. Hora: 19 h. Biblioteca Comunal Universitària - Museu Fàbrica Reig. Sant Julià de Lòria.

LLIBRES

‘L’EXCORXADOR’

Presentació del llibre ‘L’Escorxador’ de Lluís Riera Porta. Hora: 19 h. Llibreria La Trenca. Andorra la Vella.

EXPOSICIONS

ROSER CASANOVAS

El llenguatge de la natura. Exposició de Roser Casanovas. Edifici l’Estudi. Ordino. Fins al 14 de desembre.

‘ANITAMARIA; ELS MEUS PERSONATGES I ALTRES’

Exposició d’Anitamaria López, alumna de l’Escola d’Art d’Andorra la Vella. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 21 de novembre.

‘ARTIGATS BY LAIKA’

L’exposició s’embarca en un viatge a través de les nou escenografies que representen el gat a l’art i a la il·lustració al llarg de la història. Antiga Fàbrica de Paraires i Teixidors. Escaldes-Engordany. Fins al 30 de novembre.

‘VEUS QUE NO VEUS’

Exposició a la Sala B’art del centre cultural de la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 30 de novembre.

‘GRAVATS QUE REINTERPRETEN LES PINTURES DE SANTA COLOMA’

Petita mostra, a la recepció de l’Espai Columba, de l’obra de Mar Garcia Olmo. Espai Columba. Andorra la Vella. Fins al 31 de desembre.

‘L’ART DE JOSEP MARIA MIRALLES’

Veureu les obres originals del pintor català. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 7 de gener del 2025.

‘SONS. ANALOGIES MUSICALS A LA PINTURA’

Et convidem a explorar la fusió entre l’art visual i l’expressió sonora. Així, mentre s’admiren les obres, es viu el ritme subtil de l’ànima de cada peça. Museu Carmen Thyssen Andorra. Escaldes-Engordany. Fins del 5 de gener.